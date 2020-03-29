Італійці вилікували від COVID-19 тяжкохвору українку: використовували новий метод

Коронавірус в Україні зафіксований у 418 осіб. За минулу добу підтвердилося 46 нових випадків захворювання. У світі кількість заражених становить майже 670 тисяч. Лідируючі позиції за хворими COVID-19 займають США, Китай та Італія. При цьому в Італії лікарі змогли вилікувати тяжкохвору українку.

Мова йде про жінку, яка 10 років працювала в італійському містечку Медичина, і там 3 тижні тому захворіла короновірусом. Зараз лікарі нарешті підтвердили її одужання від небезпечної інфекції. Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Італійці вилікували від коронавіруса українку (відео: YouTube)

Українка перебувала в тяжкому стані, оскільки її здоров'я погіршував цукровий діабет. Її лікували експериментальним італійським методом, який схожий з лікуванням ревматизму.

"Метод був придуманий італійським професором на лікуванні ревматоїдного артриту, документи у мене всі є, але інформація в них конфеденційна, щоб не почали виробляти щось подібне підпільно і не постраждали наші громадяни", - розповіла жінка.

Вона також додала, що за цим протоколом лікували всього 5 чоловік, але у всіх спостерігалася дуже швидка позитивна динаміка. При цьому швидке покращення здоров'я спостерігалося тільки на 4 добу лікування.

Зараз жінка перебуває вдома, але 14 днів вона повинна залишатися на самоізоляції. При цьому два рази в тиждень її будуть забирати в лікарню і "вчити" правильно дихати, щоб постраждалі легкі насичувалися киснем.

Нагадаємо, що українців попередили про штрафи до 34 тисяч гривень за недотримання карантину.