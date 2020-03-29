Итальянцы вылечили от COVID-19 тяжелобольную украинку: использовали новый метод

Коронавирус в Украине зафиксирован у 418 человек. За прошедшие сутки подтвердилось 46 новых случаев заболевания. В мире количество зараженных составляет почти 670 тысяч. Лидирующие позиции по больным COVID-19 занимают США, Китай и Италия. При этом в Италии врачи смогли вылечить тяжелобольную украинку.

Речь идет о женщине, которая 10 лет работала в итальянском городке Медичина, и там 3 недели назад заболела короновирусом. Сейчас врачи наконец-то подтвердили ее выздоровление от опасной инфекции. Об этом говорится в сюжете ТСН.

Итальянцы вылечили от коронавируса украинку (видео: YouTube)

Украинка находилась в тяжелом состоянии, поскольку ее здоровье усугублял сахарный диабет. Ее лечили экспериментальным итальянским методом, который схож с лечением ревматизма.

"Метод был придуман итальянским профессором на лечении ревматоидного артрита, документы у меня все есть, но информация в них конфеденционная, чтобы не начали производить нечто подобное подпольно и не пострадали наши граждане", - рассказала женщина.

Она также добавила, что за этим протоколом лечили всего 5 человек, но у всех наблюдалась очень быстрая положительная динамика. При этом быстрое улучшение здоровья наблюдалось только на 4 сутки лечения.

Сейчас женщина находится дома, но 14 дней она должна оставаться на самоизоляции. При этом два раза в неделю ее будут забирать в больницу и "учить" правильно дышать, чтобы пострадавшие легкие насыщались кислородом.

Напомним, что украинцев предупредили о штрафах до 34 тысяч гривен за несоблюдение карантина.