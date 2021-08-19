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Українці дали оцінку радянському періоду в історії країни

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Україна, Четвер 19 серпня 2021 13:24
Українці дали оцінку радянському періоду в історії країни Фото: більшість українців нейтрально ставиться до радянського минулого (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

У серпні 2021 року половина українців (52%) оцінили вплив радянського періоду на розвиток України як нейтральний. При цьому 23% респондентів оцінили вплив як негативний, 18% як позитивний.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані опитування Соціологічної групи "Рейтинг".

Українці дали оцінку радянському періоду в історії країни

Полярні оцінки (і негативні, і позитивні) дають представники старшого покоління. "Серед молодих домінує нейтральна позиція, оскільки для них період СРСР - це інформація з підручника історії, а не реальний досвід", - зазначають соціологи.

Українці дали оцінку радянському періоду в історії країни

Свобода слова (77%) та умови для самореалізації (64%) - сфери які, на думку опитаних, краще розвинені в сучасній Україні, порівняно з радянським періодом. Натомість, оцінки рівня життя розділилися порівну: по 43% вважають, що він був кращим як за часів Радянського Союзу, так і в сучасній Україні. За оцінкою рівня медицини та освіти сучасна Україна поки "поступається" радянському минулому.

Українці дали оцінку радянському періоду в історії країни

За даними опитування, 61% опитаних не шкодують про розпад Радянського Союзу. Це максимальний рівень з 2010 року. Продовжують ностальгувати 32% респондентів.

Українці дали оцінку радянському періоду в історії країни

Відмінності у ставленні до радянського минулого серед населення Росії та України діаметрально протилежні. Якщо за останні десять років рівень ностальгії за радянським минулим в Україні поступово знижується, то в Росії - зростає.

Українці дали оцінку радянському періоду в історії країни

Опитування проводилося соціологічною групою "Рейтинг" 20 липня - 9 серпня 2021 року по всій Україні за винятком окупованих територій. Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews - телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). На основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Вибіркова сукупність: 20000 респондентів. Помилка репрезентативності не більше 1,0%.

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