Итальянский сыр Рикотта дома по рецепту Клопотенко: 20 минут и 2 ингредиента

Итальянская Рикота – вкусный нежный сыр, который можно есть просто так, можно добавлять в салаты, или готовить на его основе нежные десерты. Магазинный стоит дорого, а сделать его дома – легко и просто. Вам понадобится всего два ингредиента и 20 минут на приготовление.

Составляющие на 900 г – 1 кг сыра:

2 л молока

300 мл сливок 33%

50 мл лимонного сока (сек 1 лимона)

1-2 щепотки соли

Пошаговое приготовление

Налейте в кастрюлю молоко и поставьте на средний огонь. Доведите его до температуры 60 градусов, периодически помешивая. Для этого процесса очень важно соблюдать температурный режим, так что обязательно воспользуйтесь кулинарным термометром.

Добавьте к подогретому молоку 300 мл сливок 30% жирности. Они могут быть любой температуры, из холодильника или комнатной, специально греть или охлаждать не нужно. После добавления сливок перемешайте смесь.

Добавьте к смеси молока и сливок несколько щепоток соли. Продолжайте подогревать смесь на среднем огне и доведите до 75 градусов.

Добавьте в смесь лимонный сок. Продолжайте нагревать смесь, периодически помешивая, пока она не достигнет температуры 90-92 градуса. Этого будет достаточно, чтобы молоко свернулось.

Доводить до кипения молоко не нужно. Добавьте в смесь немного лимонной цедры, натертой на мелкой терке (примерно 0,5 ст. л.).

Возьмите марлю и застелите ею сито или дуршлаг и поставьте на кастрюлю. Слейте туда массу из кастрюли. Чтобы сыр остыл, поставьте полученную остывшую массу в холодильник. Хранить домашнюю Рикотту можно в течение 3-5 дней в марле в холодильнике.