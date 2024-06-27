Украинцы в Польше могут получить деньги на аренду жилья: как подать заявку
Украинские беженцы в Польше могут рассчитывать на помощь в поиске и аренде жилья по программе "Крок доДому", которую реализует Фонд Habitat for Humanity Poland.
РБК-Украина со ссылкой на публикацию Habitat.pl рассказывает о программе.
Кто может воспользоваться программой
"Крок доДому" (КДД) - это программа для украинских беженцев, которые испытывают трудности с арендой жилья в Польше.
Участниками программы могут стать украинцы, которые отвечают следующим критериям:
- пересекли границу после 24 февраля 2022 года и могут документально это подтвердить
- на момент подачи заявки находятся на территории Польши
- готовы арендовать жилье не менее 12 месяцев
- минимальный доход домохозяйства в зависимости от воеводства (от 3 000 до 4 500 злотых)
- относятся к группе, которая особенно подвергается риску потери жилья
Список всех критериев, которым должен соответствовать участник программы, можно найти здесь.
Важно, что участники программы должны стремиться к подписанию договора аренды, в частности: к пересмотру предложений, коммуникациям с арендодателями и Habitat Poland, пересмотру жилья и т. д.
Кандидат в участники программы должен:
- находиться в городе, где ищет квартиру
- иметь свободное время, например, для просмотра квартир
- оперативная коммуникация с Habitat Poland
- предоставлять правдивую и актуальную информацию о своей жилищной ситуации
Какую поддержку оказывает программа
При поиске жилья:
- инструкция для самостоятельного поиска жилья (мини-пособие)
- дистанционные услуги агента по недвижимости - поиск предложений жилья по критериям заявителя
- дофинансирование за услуги агента по недвижимости - доплата за услуги агента по недвижимости, выбранного и оплаченного участником (при условии заключения договора аренды)
При подписании договора аренды:
- предоставляют образцы договоров аренды
- страхование для участника программы и владельца жилья
- услуги связанные с временной арендой (адрес, нотариус, перевод)
Финансовая поддержка (при условии соответствия дополнительным критериям):
- дофинансирование к депозиту
- частичная доплата к арендной плате
Улучшение жизненной ситуации:
- дофинансирование дополнительных услуг, после консультации со специалистом: языковые курсы, профессиональное обучение, уход за детьми и т.п.
- информационная поддержка и перенаправление в вспомогательные службы
Как подать заявку на участие в программе
Все заявки рассматривают, а затем Фонд дает ответ на электронную почту. Иногда этот процесс может занять более 7 дней.
Для участия нужно заполнить АНКЕТУ.
Заявку на участие в программе следует подать не раньше, чем за 31 день до запланированной даты начала аренды.
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