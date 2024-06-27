ua en ru
Чт, 27 июня News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Украинцы в Польше могут получить деньги на аренду жилья: как подать заявку

Польша, Четверг 27 июня 2024 08:30
UA EN RU
Украинцы в Польше могут получить деньги на аренду жилья: как подать заявку Украинцы могут получить денежную помощь на аренду жилья (фото иллюстративное: Getty Images)
Автор: Василина Копытко

Украинские беженцы в Польше могут рассчитывать на помощь в поиске и аренде жилья по программе "Крок доДому", которую реализует Фонд Habitat for Humanity Poland.

РБК-Украина со ссылкой на публикацию Habitat.pl рассказывает о программе.

Кто может воспользоваться программой

"Крок доДому" (КДД) - это программа для украинских беженцев, которые испытывают трудности с арендой жилья в Польше.

Участниками программы могут стать украинцы, которые отвечают следующим критериям:

  • пересекли границу после 24 февраля 2022 года и могут документально это подтвердить
  • на момент подачи заявки находятся на территории Польши
  • готовы арендовать жилье не менее 12 месяцев
  • минимальный доход домохозяйства в зависимости от воеводства (от 3 000 до 4 500 злотых)
  • относятся к группе, которая особенно подвергается риску потери жилья

Список всех критериев, которым должен соответствовать участник программы, можно найти здесь.

Важно, что участники программы должны стремиться к подписанию договора аренды, в частности: к пересмотру предложений, коммуникациям с арендодателями и Habitat Poland, пересмотру жилья и т. д.

Кандидат в участники программы должен:

  • находиться в городе, где ищет квартиру
  • иметь свободное время, например, для просмотра квартир
  • оперативная коммуникация с Habitat Poland
  • предоставлять правдивую и актуальную информацию о своей жилищной ситуации

Какую поддержку оказывает программа

При поиске жилья:

  • инструкция для самостоятельного поиска жилья (мини-пособие)
  • дистанционные услуги агента по недвижимости - поиск предложений жилья по критериям заявителя
  • дофинансирование за услуги агента по недвижимости - доплата за услуги агента по недвижимости, выбранного и оплаченного участником (при условии заключения договора аренды)

При подписании договора аренды:

  • предоставляют образцы договоров аренды
  • страхование для участника программы и владельца жилья
  • услуги связанные с временной арендой (адрес, нотариус, перевод)

Финансовая поддержка (при условии соответствия дополнительным критериям):

  • дофинансирование к депозиту
  • частичная доплата к арендной плате

Улучшение жизненной ситуации:

  • дофинансирование дополнительных услуг, после консультации со специалистом: языковые курсы, профессиональное обучение, уход за детьми и т.п.
  • информационная поддержка и перенаправление в вспомогательные службы

Как подать заявку на участие в программе

Все заявки рассматривают, а затем Фонд дает ответ на электронную почту. Иногда этот процесс может занять более 7 дней.

Для участия нужно заполнить АНКЕТУ.

Заявку на участие в программе следует подать не раньше, чем за 31 день до запланированной даты начала аренды.

Читайте также о том, что в Польше заработает специальная Karta pobytu.

Ранее мы писали о том, как изменится процедура получения PESEL с 1 июля.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Польша
NEWS
Ночная комбинированная атака. Защитники неба Украины сбили почти все вражеские цели
Ночная комбинированная атака. Защитники неба Украины сбили почти все вражеские цели
DAILY
Посол ЕС Катарина Матернова: 2030 год – реалистичная дата окончания переговоров с Евросоюзом
Милан Леличзаместитель главного редактора РБК-Украина Посол ЕС Катарина Матернова: 2030 год – реалистичная дата окончания переговоров с Евросоюзом