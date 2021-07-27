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В Італії випав град розміром з яблуко: руйнівна стихія розбила сотні машин (відео)

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Італія, Вівторок 27 липня 2021 19:44
В Італії випав град розміром з яблуко: руйнівна стихія розбила сотні машин (відео) Колаж РБК-Україна: в Італії випав величезний град
Автор: Тетяна Самарук

В центральних регіонах Італії випав град, який пошкодив сотні машин та будинків.

Про це повідомляє Il Fatto Quotidiano.

Так, на відео видно, що внаслідок стихії постраждали сотні автомобілів, водіїв яких град застав на трасі A1 між містами П’яченца і Парма.

Зокрема град пройшов напередодні в другій половині дня. Окрім того, град, який напав зненацька пошкодив автомобільне скло та залишив вм'ятини на кузовах машин.

Також рятувальники перекрили рух на автостраді Мілан - Неаполь приблизно на три години для проїзду техніки і рятувальників. Сталося кілька невеликих ДТП.

В Італії випав град розміром з яблуко: руйнівна стихія розбила сотні машин (відео)В Італії випав град розміром з яблуко: руйнівна стихія розбила сотні машин (відео)В Італії випав град розміром з яблуко: руйнівна стихія розбила сотні машин (відео)

Фото: в Італії випав град розміром з яблуко (facebook.com/igor.zinkevych)

Раніше ми повідомляли, що повінь у Німеччині стала найбільшим стихійним лихом за 50 років.

На сьогодні збиток вже досяг не менше 2 млрд євро.

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