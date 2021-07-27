В Італії випав град розміром з яблуко: руйнівна стихія розбила сотні машин (відео)

В центральних регіонах Італії випав град, який пошкодив сотні машин та будинків.

Про це повідомляє Il Fatto Quotidiano .

Так, на відео видно, що внаслідок стихії постраждали сотні автомобілів, водіїв яких град застав на трасі A1 між містами П’яченца і Парма.

Зокрема град пройшов напередодні в другій половині дня. Окрім того, град, який напав зненацька пошкодив автомобільне скло та залишив вм'ятини на кузовах машин.

Також рятувальники перекрили рух на автостраді Мілан - Неаполь приблизно на три години для проїзду техніки і рятувальників. Сталося кілька невеликих ДТП.

Фото: в Італії випав град розміром з яблуко (facebook.com/igor.zinkevych)