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В Италии выпал град размером с яблоко: разрушительная стихия разбила сотни машин (видео)

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Италия, Вторник 27 июля 2021 19:44
В Италии выпал град размером с яблоко: разрушительная стихия разбила сотни машин (видео) Коллаж РБК-Украина: в Италии выпал огромный град
Автор: Тетяна Самарук

В центральных регионах Италии выпал град, который повредил сотни машин и домов.

Об этом сообщает Il Fatto Quotidiano.

Так, на видео видно, что в результате стихии пострадали сотни автомобилей, водителей которых град застал на трассе A1 между городами Пьяченца и Парма.

В частности град прошел накануне во второй половине дня. Кроме того, напавший неожиданно град повредил автомобильное стекло и оставил вмятины на кузовах машин.

Также спасатели перекрыли движение на автостраде Милан - Неаполь примерно на три часа для проезда техники и спасателей. Произошло несколько небольших ДТП.

В Италии выпал град размером с яблоко: разрушительная стихия разбила сотни машин (видео)В Италии выпал град размером с яблоко: разрушительная стихия разбила сотни машин (видео)В Италии выпал град размером с яблоко: разрушительная стихия разбила сотни машин (видео)

Фото: в Италии выпал град размером с яблоко (facebook.com/igor.zinkevych)

Ранее мы сообщали, что наводнение в Германии стало крупнейшим стихийным бедствием за 50 лет.

На сегодня ущерб уже достиг не менее 2 млрд евро.

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