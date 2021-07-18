Повінь у Німеччині стала найбільшим стихійним лихом за 50 років

Кількість загиблих в результаті руйнівної повені в Західній Німеччині та Бельгії зросла до 170 осіб. Через прорив дамб і виходу річок з берегів були зруйновані будинки, дороги і лінії електропередач.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство Reuters .

У Німеччині в результаті повені, що стала найбільшим стихійним лихом за більш ніж півстоліття, загинули 143 людини. За даними поліції, в їх числі близько 98 осіб в районі Арвайлер на південь від Кельна.

Сотні людей все ще вважаються зниклими безвісти або недоступними, оскільки деякі райони виявилися відрізаними через високий рівень води, в той час як зв'язок в деяких місцях все ще був відсутній.

Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр відвідав Ерфтштадт в землі Північний Рейн-Вестфалія, де в результаті катастрофи загинуло не менше 45 осіб.

За заявою влади, близько 700 жителів були евакуйовані пізно ввечері в п'ятницю після прориву дамби в місті Вассенберг недалеко від Кельна.

Влада заявила, що гребля Штайнбахталь на заході Німеччини як і раніше піддавалася ризику прориву після того, як близько 4500 осіб були евакуйовані з будинків нижче за течією.

Штайнмаєр сказав, що пройдуть тижні, перш ніж можна буде оцінити повний збиток, який, як очікується, зажадає кілька мільярдів євро з коштів на відновлення.

Армін Лашет, Державний прем'єр землі Північний Рейн-Вестфалія і кандидат від правлячої партії ХДС на загальних виборах у вересні, сказав, що в найближчі дні поговорить з міністром фінансів Олафом Шольцем про фінансову підтримку.

Очікується, що в неділю канцлер Ангела Меркель відправиться в Рейнланд Пфальц, штат, де знаходиться зруйноване село Шульд.

За даними Національного кризового центру, який координує операцію з надання допомоги, в Бельгії кількість загиблих збільшилася до 27.

При цьому 103 людини "пропали безвісти або недоступні". У центрі повідомили, що деякі з них, ймовірно, були недоступні, тому що не могли зарядити мобільні телефони або лежали в лікарні без документів, що засвідчують особу.