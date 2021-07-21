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Збитки від повені в Німеччини сягнули мінімум 2 млрд євро

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Берлін, Середа 21 липня 2021 09:40
Збитки від повені в Німеччини сягнули мінімум 2 млрд євро Фото: Німеччину накрила злива (GettyImages)
Автор: Анастасія Рокитна

У транспортній сфері Німеччини збитки внаслідок повеней становлять близько 2 мільярдів євро. Зокрема, на залізниці збитки сягають близько 1,3 мільярда євро.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на DW.

Збитки на дорогах і автошляхах сягають кількох сотень мільйонів євро. У районах повеней у Рейнланд-Пфальці та Північному Рейні-Вестфалії необхідно якомога швидше, крім залізниці, відновити мости, автомагістралі та вежі мобільного зв'язку.

У кризових регіонах в найкоротші терміни за рахунок федерального уряду можуть бути побудовані 300 тимчасових мостів.

Голова Німецького союзу страховиків Йорґ Асмуссен побоюється рекордного збитку від повені.

"У короткостроковій перспективі 2021 рік може перетворитися в один із найбільш руйнівних із 2013 року", - заявив він.

Нагадаємо, кількість жертв повені в Німеччині зросла до 169.

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