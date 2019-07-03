В Італії на полі з'явився великий портрет київського князя до приїзду Путіна

В Італії художник з допомогою трактора зобразив на полі 200-метровий портрет правителя Київської Русі Володимира Святославовича, який також відомий, як Володимир Великий. Про це йдеться у сюжеті російського телеканалу.

Художник Даріо Гамбарина зробив зображення київського князя до приїзду в Італію президента Росії Володимира Путіна. Але невідомо, як Путін причетний до Володимира Великого.

В Італії художник намалював на полі портрет Володимира Великого (відео: YouTube/Телеканал 360)

Варто зазначити, що в 2016 році кремлівський режим встановив пам'ятник київському князю в центрі Москви, незважаючи на те, що місто було засноване задовго (1147 рік) після смерті Володимира Великого (1015 рік).

В 2017 році Росія намагалася привласнити собі дочку Ярослава Мудрого і королеву Франції Анну Ярославну. Путін назвав її "російською Анною". Пізніше президент Франції Еммануель Макрона на зустрічі з колишнім президентом України Петром Порошенко заявив, що її звали "київською".

Нагадаємо, що Путін запросив Трампа до Москви на 75-річчя перемоги у Великій вітчизняній війні.

Раніше повідомлялося про те, що Путін дав ще одне доручення щодо паспортів РФ для українців.

Ми також писали про те, що в Кремлі прокоментували можливу зустріч Зеленського і Путіна. За словами прес-секретаря Путіна Дмитра Пєскова, президент РФ сповнений прагматизмом у тому, що стосується міжнародних справ.