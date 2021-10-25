RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

В Італії чоловік убив свою дружину-українку і втік: його оголосили в міжнародний розшук

Автор: Роман Мирончук

В Італії винесли вирок 38-річному Олександру Загарюку, якого визнали винним у домашньому насильстві і вбивстві своєї 32-річної дружини Злати Загарюк. Його засудили до 16 років ув'язнення, але він втік з країни і тепер знаходиться в міжнародному розшуку.

Про це розповіла сестра загиблої Лілія Вакарюк, повідомляє "Суспільне".

Крім тюремного терміну, Олександр повинен заплатити 100 тисяч євро штрафу на користь дитини і 60 тисяч євро на користь матері загиблої.

Крім Олександра Загарюка, засудили компаньйона його матері. Його звинуватили у сприянні втечі чоловіка в Україну незадовго до арешту.

Злата Загарюк (фото: facebook.com/Chiediamo giustizia per Zlata)

Що відомо про смерть Злати

Жінку виявили мертвою у власному будинку 7 липня 2019 року. На її тілі було видно рани і синці. На думку звинувачення, Злату вдарили по голові після чого вона померла. У смерті українки підозрювали її чоловіка Олександра.

Італійські ЗМІ пишуть про те, що чоловік бив її вже довгі роки. При цьому Злата ніколи не викликала в поліцію, але збирала фотографії побоїв.

Її знайомі просили написати заяву в поліцію на чоловіка, але вона говорила, що їх дитина повинна рости з батьком.

Нагадаємо, Алек Болдуін вперше висловився про вбивство оператора-українки. Нещасний випадок стався на зйомках вестерну "Іржа" в Нью-Мексико, США.

42-річна Галина гатчинс отримала смертельне поранення в живіт і померла.

Раніше було розкрито цинічне вбивство жінки, яка приїхала до Києва на заробітки і жила в наметі.

Читайте РБК-Україна в Google News
Італіяпреступления