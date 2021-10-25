В Італії чоловік убив свою дружину-українку і втік: його оголосили в міжнародний розшук

Крім тюремного терміну, Олександр повинен заплатити 100 тисяч євро штрафу на користь дитини і 60 тисяч євро на користь матері загиблої.

Крім Олександра Загарюка, засудили компаньйона його матері. Його звинуватили у сприянні втечі чоловіка в Україну незадовго до арешту.

Злата Загарюк (фото: facebook.com/Chiediamo giustizia per Zlata)

Що відомо про смерть Злати

Жінку виявили мертвою у власному будинку 7 липня 2019 року. На її тілі було видно рани і синці. На думку звинувачення, Злату вдарили по голові після чого вона померла. У смерті українки підозрювали її чоловіка Олександра.

Італійські ЗМІ пишуть про те, що чоловік бив її вже довгі роки. При цьому Злата ніколи не викликала в поліцію, але збирала фотографії побоїв.

Її знайомі просили написати заяву в поліцію на чоловіка, але вона говорила, що їх дитина повинна рости з батьком.