В Италии муж убил свою жену-украинку и сбежал: его объявили в международный розыск

В Италии вынесли приговор 38-летнему Александру Загарюку, которого признали виновным в домашнем насилии и убийстве своей 32-летней жены Златы Загарюк. Его приговорили к 16 годам заключения, но он сбежал из страны и теперь находится в международном розыске.
Об этом рассказала сестра погибшей Лилия Вакарюк, сообщает "Суспильне".
Кроме тюремного срока, Александр должен заплатить 100 тысяч евро штрафа в пользу ребенка и 60 тысяч евро в пользу матери погибшей.
Кроме Александра Загарюка, осудили компаньона его матери. Его обвинили в содействии побега мужчины в Украину незадолго до ареста.
Злата Загарюк (фото: facebook.com/Chiediamo giustizia per Zlata)
Женщину обнаружили мертвой в собственном доме 7 июля 2019 года. На ее теле были видны раны и кровоподтеки. По мнению обвинения, Злату ударили по голове после чего она умерла. В смерти украинки подозревали ее мужа Александра.
Итальянские СМИ пишут о том, что муж бил ее уже долгие годы. При этом Злата никогда не вызывала в полицию, но собирала фотографии побоев.
Ее знакомые просили написать заявление в полицию на мужа, но она говорила, что их ребенок должен расти с отцом.
Напомним, Алек Болдуин впервые высказался об убийстве оператора-украинки. Несчастный случай произошел на съемках вестерна "Ржавчина" в Нью-Мексико, США.
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