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Розкрито цинічне вбивство жінки, яка приїхала до Києва на заробітки і жила в наметі (відео)

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Київ, Четвер 16 вересня 2021 21:20
Розкрито цинічне вбивство жінки, яка приїхала до Києва на заробітки і жила в наметі (відео) Колаж РБК-Україна: поліція знайшла вбивцю жінки, яка приїхала до Києва на підробіток
Автор: Володимир Костирін

У Києві близько тижня тому жорстоко вбили 37-річну жінку, яка проживала в наметі на пляжі на Оболоні, а до столиці приїхала на заробітки. Наразі правоохоронці вже розкрили резонансний злочин, і затримано підозрюваного.

Про це 16 вересня передали в Департаменті карного розшуку в Telegram-каналі.

Незабаром після скоєння вбивства мешканки Чернігівської області Оксани в туристичному наметі на столичному узбережжі Дніпра, правоохоронці встановили, що до злочину можуть бути причетні двоє чоловіків - один вже у віці, а інший молодший.

Так, в компанії цих чоловіків жінку бачили незадовго до загибелі. Одному з них років 25-35 на вигляд, зростом близько 180 см, другий старше - за 60, теж високий, худорлявий, сивий, з бородою.

"Завдяки показанням свідків був складений фоторобот одного з чоловіків. На пошуки ймовірного душогуба були орієнтовані правоохоронні органи та поінформована громадськість", - йдеться в публікації.

Через деякий час поліцейські встановили місцезнаходження вказаного чоловіка, і підозрюваний - 66-річний чоловік без певного місця проживання - був затриманий.

Фігурант вже зізнався у скоєнні злочину - він розповів, що завдав своїй жертві удари сапкою по голові.

Затриманий раніше був судимий. Тільки у квітні цього року він вийшов з в'язниці, де відбував покарання за скоєння вбивства.

Відео: затриманий бездомний чоловік зізнався у вбивстві

Також ми писали про те, що нещодавно стали відомі деталі вбивства чоловіка, який приїхав до Чернівців купити авто.

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