В Італії масово гинуть українці: число жертв коронавіруса лякає

В Італії від коронавіруса загинули українці
Коронавірус продовжує забирати життя людей і за станом на 20 березня в Україні зареєстровано 26 випадків зараження, в тому числі та три смерті. Однак українці гинуть від коронавірусу не тільки в нашій країні, але і за її межами.
Як повідомляє голова Християнського товариства українців в Італії Олесь Городецький, в провінції Бергамо померла жінка родом з Львівської області та за попередніми даними – від COVID-2019.
"Повідомляють наші співвітчизники, що 19 березня, в містечку Романо-ді-Ломбардія, в провінції Бергамо, від коронавірусу померла ще одна громадянка України, Галина, з Львівської області. Це вже друга жертва коронавірусу серед української громади в Італії. Вічна пам'ять і співчуття рідним", - написав Городецький.
Він додав, що за інформацією від представників української громади в Італії, це вже шоста смерть в цій країні, а не друга. Також уточнюється, що загибла українка була родом з Сокальського району Львівської області.
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В Італії за даними представників громади загинули від коронавірусу ще п'ять осіб:
Єдиний офіційно підтверджений випадок – це смерть українки Раїси Малишевої з міста Брешія 13 березня. У Міністерстві закордонних справ підтвердили інформацію про її загибель. По інших випадках на цей момент офіційного підтвердження немає.