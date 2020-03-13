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МЗС підтвердив смерть українки в Італії від коронавірусу

Новини » Суспільство     13.03.2020 - 22:30
МЗС підтвердив смерть українки в Італії від коронавірусу
Фото: Міністерство закордонних справ України (РБК-Україна)

Українка померла в італійській провінції Брешіа

Міністерство закордонних справ України підтвердило смерть українки Раїси Малишевої від коронавірусу в Італії. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МЗС.

Як зазначили у відомстві, українка померла в італійській провінції Брешіа.

"Сьогодні в італійській провінції Брешіа українка померла, у якої раніше діагностували коронавірус. МЗС України висловлює щире співчуття родичам і близьким", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 13 березня в Італії померла громадянка України Раїса Малишева. Вона була госпіталізована з підозрою на коронавірус 8 березня. Лише 12 березня діагноз офіційно підтвердили. Жінка перебувала у важкому стані.

Відзначимо, за кордоном було зареєстровано п'ять випадків зараження коронавірусом в українців. З них один в Італії й чотири в Японії.

Крім того, в Україні 17 березня буде повністю обмежено авіасполучення через новий тип коронавірусу COVID-19.

Додамо, що станом на 13 березня в Україні зафіксовані три випадки зараження коронавірусом. Зокрема, підтверджений перший летальний випадок на території України. Від вірусу померла 71-річна жителька Радомишльського району Житомирської області. Вона повернулася в Україну з Польщі 1 березня.

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