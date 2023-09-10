IT-шникам понравится. Названы 10 идеальных городов для удаленной работы

Корпорация International Workplace Group сравнила 26 городов во всем мире, где комфортно работать удаленно, оценив их по шкале от 1 до 10 по следующим категориям: климат, культура, проживание, транспорт, питание, счастье, наличие гибкого рабочего пространства.

"Категории были выбраны, чтобы рассмотреть оптимальную среду для работы за границей, включая базовые требования к условиям жизни", - сказал региональный менеджер IWG Singapore Даррен Роджерс.

IWG провела опрос более 1000 гибридных работников, которое обнаружило, что почти трое из пяти (57%) в прошлом году брали рабочий отпуск, работая из-за границы.

"Горизонты современных рабочих больше не ограничиваются их странами", – заявил Роджерс.

Работники по всему миру ценят возможность продолжить свой отпуск с помощью рабочих мест, и, в свою очередь, работодатели также получают выгоду с высокововлеченными, счастливыми и продуктивными командами.

Лучшие города для удаленной работы

Исследование показало, что скорость интернет-соединения с высокой пропускной способностью связи является важнейшей для работников, работающих из-за границы.

Рост популярности удаленной работы теперь позволяет работникам работать там, где они могут быть наиболее продуктивными, даже если это за границей.

Многие украинцы, работающие в IT-сфере, находятся за рубежом, где работают на украинские компании удаленно. Эти города могут стать настоящей находкой для их дальнейшей комфортной работы и проживания.

10 лучших городов для работы: Барселона, Торонто, Пекин, Милан, Нью-Йорк, Рио-де-Жанейро, Амстердам, Париж, Джакарта, Лиссабон.

Барселона и Торонто вошли в список не только за высокие показатели скорости интернета и связи, но и цен на жилье.

Например, средняя арендная плата в месяц в Барселоне стоит 1158 долларов США, а в Торонто - 1769 долларов США - по сравнению с 3632 долларами в Нью-Йорке - самым дорогим в списке.

Привлекательность городов

Барселона, известная своим ярким культурным пространством и солнечным светом почти целый год, стала первой среди тех, кто «ищет идеальное сочетание работы и досуга.

Согласно исследованию, испанский город имеет хорошие оценки за стоимость транспорта и относительно низкую стоимость жизни по сравнению с другими популярными европейскими городами.

Чашка кофе в Барселоне в среднем стоит 2,68 доллара по сравнению с 4,92 доллара в Лос-Анджелесе и 4,57 доллара в Пекине.

Крупнейший город Канады Торонто предлагает разнообразный опыт: более 25% города покрыты лесами, а 18% посвящено паркам, что обеспечивает достаточно зеленых зон для отдыха среди городской среды.

Замыкает тройку лидеров китайская столица Пекин, также лучший азиатский город для работы. По словам IWG, он "показал себя очень хорошо" в таких категориях, как культура, проживание и транспортные расходы.

В городе 1484 галереи и музеи - это второе место в списке после Нью-Йорка. Аренда в среднем стоит 1204 доллара в месяц.