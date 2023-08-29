Бархатный сезон на море. В какие страны едут украинки и сколько стоит отдых

Для поездки на море за границу украинки с детьми часто выбирают автобусные туры. Такие поездки более бюджетные.

Какие страны самые популярные для путешествия на автобусе во время бархатного сезона в 2023 году и сколько стоит отдых, TRAVEL РБК-Украина рассказали в компании Join UP!

В какие страны автобусные туры наиболее популярны

Цены в начале осени существенно не отличаются от летних, поэтому украинки стремятся сэкономить благодаря выбору автобусных туров и более дешевых четырехзвездочных отелей.

Самые популярные направления для поездки на автобусе в бархатный сезон следующие:

Турция . Цены стартуют от 20 921 грн за человека при двухместном размещении на 7 ночей. Продолжительность поездки автобусом из Киева – примерно 40,5 часов, из Днепра – 45,5 часов, из Одессы – 30 часов.

. Цены стартуют от 20 921 грн за человека при двухместном размещении на 7 ночей. Продолжительность поездки автобусом из Киева – примерно 40,5 часов, из Днепра – 45,5 часов, из Одессы – 30 часов. Болгария . Стоимость отдыха от 13776 грн на человека. Путешествие из Киева длится примерно 26 часов, из Львова – 24,5 часа, из Запорожья – 28,5 часов.

. Стоимость отдыха от на человека. Путешествие из Киева длится примерно 26 часов, из Львова – 24,5 часа, из Запорожья – 28,5 часов. Черногория . Отдых обойдется от 20 493 грн на одного в двухместном номере, а поездка из Киева длится ориентировочно 38-39 часов.

. Отдых обойдется от 20 493 грн на одного в двухместном номере, а поездка из Киева длится ориентировочно 38-39 часов. Греция (полуостров Халкидики). Отпуск обойдется от 32 348 грн. Добраться до курорта из Киева можно за 32,5 часа, а из Львова – 28,5 часа.

Фото: Пляж в Черногории (unsplash.com)

Очереди на границе в бархатный сезон меньше

Большинство бронирований туров сейчас – от женщин, отмечают в Join UP! С детьми чаще едут в Болгарию и Турцию.

В автобусных турах наиболее популярны четырехзвездочные отели по всем популярным направлениям: в Турции, Болгарии и Греции. В Греции популярны апартаменты, а в Черногории аренда вилл и апартаментов – самый распространенный тип бронирований.

"Ключевые преимущества отдыха в бархатный сезон: меньше очередей на границах, более широкий выбор гостиниц, ведь летний ажиотаж уже падает, а также мягкая погода и отсутствие лишних толп на популярных туристических объектах", – рассказывает Owner Representative Join UP! Екатерина Артюх.

Фото: Пляж в Испании (booking.com)

В какие страны туристы выбирают путешествовать на самолете

Многие туристы предпочитают авиатуры, говорят в компании. Это объясняется скоростью и возможностью отдохнуть на курортах, куда автобусом не добраться. Наиболее популярные направления:

Турция (от 28 394 грн);

Египет (от 32 695 грн в Хургаде и от 35 941 грн в Шарм-эш-Шейхе);

греческий остров Крит (от 30 655 грн);

Черногория (от 31 134 грн);

Испания (от 47 470 грн);

Кипр (от 32 897 грн);

Албания (от 37 889 грн).

На большинстве направлений бархатный сезон длится до середины октября, а Египет является круглогодичным курортом.

Раньше мы писали, куда украинцы едут на море этим летом и на каких курортах практически нет россиян.