Бархатный сезон на море. В какие страны едут украинки и сколько стоит отдых
Для поездки на море за границу украинки с детьми часто выбирают автобусные туры. Такие поездки более бюджетные.
Какие страны самые популярные для путешествия на автобусе во время бархатного сезона в 2023 году и сколько стоит отдых, TRAVEL РБК-Украина рассказали в компании Join UP!
В какие страны автобусные туры наиболее популярны
Цены в начале осени существенно не отличаются от летних, поэтому украинки стремятся сэкономить благодаря выбору автобусных туров и более дешевых четырехзвездочных отелей.
Самые популярные направления для поездки на автобусе в бархатный сезон следующие:
- Турция. Цены стартуют от 20 921 грн за человека при двухместном размещении на 7 ночей. Продолжительность поездки автобусом из Киева – примерно 40,5 часов, из Днепра – 45,5 часов, из Одессы – 30 часов.
- Болгария. Стоимость отдыха от 13776 грн на человека. Путешествие из Киева длится примерно 26 часов, из Львова – 24,5 часа, из Запорожья – 28,5 часов.
- Черногория. Отдых обойдется от 20 493 грн на одного в двухместном номере, а поездка из Киева длится ориентировочно 38-39 часов.
- Греция (полуостров Халкидики). Отпуск обойдется от 32 348 грн. Добраться до курорта из Киева можно за 32,5 часа, а из Львова – 28,5 часа.
Фото: Пляж в Черногории (unsplash.com)
Очереди на границе в бархатный сезон меньше
Большинство бронирований туров сейчас – от женщин, отмечают в Join UP! С детьми чаще едут в Болгарию и Турцию.
В автобусных турах наиболее популярны четырехзвездочные отели по всем популярным направлениям: в Турции, Болгарии и Греции. В Греции популярны апартаменты, а в Черногории аренда вилл и апартаментов – самый распространенный тип бронирований.
"Ключевые преимущества отдыха в бархатный сезон: меньше очередей на границах, более широкий выбор гостиниц, ведь летний ажиотаж уже падает, а также мягкая погода и отсутствие лишних толп на популярных туристических объектах", – рассказывает Owner Representative Join UP! Екатерина Артюх.
Фото: Пляж в Испании (booking.com)
В какие страны туристы выбирают путешествовать на самолете
Многие туристы предпочитают авиатуры, говорят в компании. Это объясняется скоростью и возможностью отдохнуть на курортах, куда автобусом не добраться. Наиболее популярные направления:
- Турция (от 28 394 грн);
- Египет (от 32 695 грн в Хургаде и от 35 941 грн в Шарм-эш-Шейхе);
- греческий остров Крит (от 30 655 грн);
- Черногория (от 31 134 грн);
- Испания (от 47 470 грн);
- Кипр (от 32 897 грн);
- Албания (от 37 889 грн).
На большинстве направлений бархатный сезон длится до середины октября, а Египет является круглогодичным курортом.
Раньше мы писали, куда украинцы едут на море этим летом и на каких курортах практически нет россиян.