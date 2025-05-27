Иисус - не человек? Эта теория ученого может полностью перевернуть ваш мир

Когда возникла теория, что Иисус - это гриб

В конце 1960-х годов известный британский ученый разрушил собственную карьеру, поддержав, на первый взгляд, безумную идею. По словам Джона Марко Аллегро - влиятельного филолога и археолога - Иисус не был реальным человеком. Иисус, по его мнению, был... галлюциногенным грибом. Да, теперь все как бы становится на свои места.

Для одних Библия - абсолютная истина во всем. Другие же рассматривают ее как сборник аллегорий, не всегда соответствующих исторической реальности, но содержащих глубокие, символические послания. На протяжении веков исследователи ставили под сомнение не только содержание Священного Писания, но и сам факт существования Иисуса.

Действительно ли существовал человек с таким именем? Действительно ли он родился в Вифлееме, учитывая противоречия в Евангелиях? И если Иисус таки существовал - почему его образ так похож на более древних божеств других религий?

Джон Аллегро принадлежал к тем, кто искал в религии метафоры. И, надо сказать, нашел довольно экзотическую.

Началось все с пещер

В 1947 году бедуинские пастухи наткнулись в Иудейской пустыне на коллекцию кувшинов с древними документами. Сегодня они известны как Свитки Мертвого моря. Эти тексты имели колоссальное значение для понимания истории иудаизма и христианства, поскольку содержали древнейшие известные версии библейских книг. Но на момент находки свитки были непереведенными, и их истинное значение оставалось загадкой.

Тогда на сцену вышел Аллегро. Он был среди первых ученых, которым разрешили расшифровывать эти древние тексты. В 1955 году именно он предложил отправить Медный свиток - один из самых больших - в Манчестерский университет, где его смогли разрезать и прочитать.

После лет напряженного труда Аллегро с коллегами опубликовали свои переводы. В 1958 году он издал два авторитетных труда: "Свитки Мертвого моря" и "Люди свитков Мертвого моря", которые до сих пор имеют влияние в кругу библеистов.

Грибы, культ и Евангелия

В 1970 году Аллегро публикует скандальную книгу "Священный гриб и крест", а в 1979 - "Свитки Мертвого моря и христианский миф". В этих работах он разворачивает свою наиболее противоречивую теорию: христианство - это завуалированный эзотерический культ, возникший на основе употребления галлюциногенных грибов, в частности красного мухомора.

По мнению Аллегро, Иисус - не историческая фигура, а метафора действия грибка. Он считал, что культ ессеев - одной из еврейских религиозных сект - создал миф о Мессии, который на самом деле был лишь образом, сформированным под влиянием психотропных веществ. Сами тексты Нового Завета, по версии Аллегро, являются символическим изложением шаманских практик, которые впоследствии были восприняты как буквальные истории.

Когда евангелисты переписывали эти рассказы, они, якобы, потеряли истинный смысл и подали метафоры как факты. Таким образом, христианство, по словам Аллегро, стало религией, построенной на непонимании.

Реакция мира

Ожидаемо, идеи Аллегро не нашли поддержки в академической среде. Его теории высмеивали, его репутацию - уничтожили. Одни считали, что он пытался отомстить религиозным критикам, которые разгромили его ранние работы, другие - что талантливый филолог просто ошибся.

Как бы там ни было, но Аллегро оставил после себя след в науке - пусть и противоречивый, как и содержание текстов, которые он всю жизнь пытался разгадать.