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Истории с глубокими смыслами. Какие фильмы посмотреть всей семьей на выходных

Фильмы для просмотра с семьей (фото: Getty Images)
Автор: Любовь Блажко

Эти кинематографические и анимационные истории согреют вас своим теплом и искренностью.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, что можно посмотреть всей семьей на выходных, чтобы потом осталось приятное послевкусие.

"Коко"

Эта история рассказывает о семье, мечтах и связи поколений. Главный герой Мигель хочет стать музыкантом, но родные не понимают его стремление.

Мальчик оказывается в мире мертвых, где стремится разгадать тайну своих предков. Вся история наполнена глубокими смыслами и дарит зрителям важный посыл о семейных ценностях, а также демонстрирует отличную атмосферу с прекрасными песнями.

 

"Зоотрополис"

В центре сюжета - амбициозная зайчиха Джуди Хопс, которая хочет стать первым в мире кроликом-полицейским. Ей удается добиться своей цели, и главная героиня вместе с лисом Ником начинают разгадывать сложное дело. В анимационной ленте много смешных моментов, тесно переплетающихся с темами дружбы, терпимости и борьбы за собственные мечты.

 

"Назад в будущее"

Эта научно-фантастическая комедия стала культовой. Здесь рассказывается о Марте МакФлае, который путешествует по времени с помощью машины времени, которую создал его друг - доктор Эмметт Браун. Фильм наполнен веселыми, динамичными и увлекательными приключениями.

 

"Чудо"

Лента рассказывает о маленьком мальчике по имени Огги Пулман, который родился с деформацией лица и должен адаптироваться в новой школе. История посвящена темам доброты, поддержки и понимания и помогает как детям, так и взрослым лучше осознать, что все мы - разные.

 

"Моана"

Здесь рассказывается о молодой девушке Моане, которая отправляется за океан, чтобы спасти свой народ. На помощь ей приходит полубог Мауи, и вместе они сталкиваются с непредсказуемыми ситуациями и раскрывают собственные потенциалы. В фильме много ярких визуальных эффектов, отличных композиций, а также важных тем, среди которых - самопознание и настойчивость.

 

 

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