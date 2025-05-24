История Юлиана Китастого - заслуженного артиста Украины из Детройта, чья музыка сводит с ума

Детство и музыкальные корни

Юлиан Китастый родился 23 января 1958 года в городе Детройт, штат Мичиган, в семье украинских эмигрантов. Его отец Петр Китастый был известным дирижером, композитором и бандуристом, возглавлявшим знаменитый ансамбль капеллы бандуристов имени Тараса Шевченко.

С детства Юлиан воспитывался в среде украинской музыки и традиций. Его первый инструмент - бандура - стал не просто музыкальным орудием, а духовным символом и средством культурной идентичности. Игре на бандуре Китастого научил отец.

Юлиан Китастый (фото: centerforworldmusic.org)

Юлиан получил классическое музыкальное образование в Канаде. Он учился в Конкордском университете в Монреале, где изучал композицию, вокал и теорию музыки.

Уже в студенческие годы участвовал в выступлениях украинских ансамблей, экспериментировал с сочетанием традиционной музыки и авангардных форм.

В 1980-х переехал в Нью-Йорк, где начал активную творческую и преподавательскую деятельность, став одним из ведущих деятелей украинской диаспоры.

Юлиан Китастый (фото: Википедия)

Как Китастый развивал украинское музыкальное искусство

Юлиан Китастый - один из первых, кто начал сочетать традиционное кобзарство с элементами джаза, импровизации и авангардной музыки. Он создал ансамбль "New York Bandura Ensemble", который стал новым словом в презентации украинской музыки за границей.

Параллельно он активно сотрудничал с театром "Yara Arts Group", где создавал музыкальные партитуры к спектаклям, которые раскрывали украинские исторические и мифологические темы.

"Музыка - это язык души", - так звучит кредо Юлиана Китастого. Он не боится искать новое в глубоко национальном, сочетая кобзу с электроникой, старинные думы с визуальным искусством.

В 2021 году Юлиан Китастый получил звание Заслуженного артиста Украины. Он стал символом сохранения и обновления украинской культурной традиции за пределами Родины.

Его концерты проходили на самых престижных сценах США, Канады, Европы, а сам музыкант считается духовным наследником кобзарского рода.

Игру Юлиана Китастого на бандуре можно услышать в фильме "Поводырь".

После начала полномасштабного вторжения России в Украину Юлиан активно выражает свою позицию, участвует в благотворительных концертах и поддерживает инициативы в помощь украинским беженцам и художникам.

Сегодня Китастый живет в Нью-Йорке, где преподает игру на бандуре, записывает новые альбомы, работает с молодыми музыкантами и занимается архивированием украинского музыкального наследия.