Ця історія про овдовілих пінгвінів розчулить вас до сліз: зустрічаються, щоб втішити одне одного (фото)

Чуттєва фотоісторія овдовілих пінгвінів

Трохи більше року тому фотограф Тобіас Баумгаертнер сфотографував двох овдовілих пінгвінів, що дивляться на горизонт Мельбурна.

На світлинах світліший пінгвін - старша самка, яка втратила свого партнера. Темніший - молодший самець, партнерка якого померла трохи раніше.

Біологи відслідкували, що ці маленькі друзі зустрічаються щовечора, аби втішити одне одного. Вони стоять годинами разом, спостерігаючи за вогнями великого міста та хвилями океану....

Фото: маленькі пінгвіни (instagram.com/tobiasvisuals)

Сам Тобіас зізнається, що після публікації фото він отримав тисячі повідомлень і коментарів про те, як ці два маленьких пінгвіни "склеювали розбиті серця, приносили у життя радість, надію та любов".

"Вони стали символом єднання та любові. Любов - це єдина гра, в якій ми перемагаємо навіть тоді, коли програємо. Часи все ще непрості для багатьох з нас, тому я повторюю: сьогодні справжні щасливчики - ті, хто може бути з людиною / людьми, яких вони найбільше люблять", - написав фотограф у Instagram.

За ці фото, до речі, Баумгаертнер свого часу отримав нагороду журналу Oceanographic Ocean Photography Awards.



Додамо, що Пінгвін малий - найменший вид з усіх пінгвінів, що нині живуть. Ареал - узбережжя південної Австралії й Нової Зеландії, а також прилеглі острови.

Чисельність популяції малих пінгвінів оцінюється близько 1 мільйона пар. Зріст малого пінгвіна коливається в межах 40 см, а вага близько 1 кг.