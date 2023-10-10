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История любви Дэвида и Виктории Бекхэмов в 20 фотографиях

История любви Виктории и Дэвида Бекхэмов (фото: instagram.com/victoriabeckham)
Автор: Юлия Любченко

Дэвид и Виктория Бекхэмы женаты уже много лет. Можно сказать, что их брак является одним из самых длинных среди знаменитостей и выглядит счастливым.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает историю любви семьи Бекхэмов, которая пережила много сложностей.

При подготовке материала были использованы источники: Today и Instagram Виктории и Дэвида Бекхэмов.

История любви Дэвида и Виктории Бекхэмов в фото

Они начали встречаться еще в далеком 1997 году и поженились через 2 года - в июле 1999 года. За все время своей супружеской жизни они родили четырех детей и преуспели в различных областях деятельности.

Виктория и Дэвид (фото: Getty images)

В 1998 году пара объявила о помолвке

 

Виктория и Дэвид объявляют о помолвке (фото:Getty images)

4 марта 1999 года у пары родился первенец, сын Бруклин – это стало невероятным событием в жизни Виктории и Дэвида. Поскольку первый ребенок всегда что-то необычное и дарящее счастье.

Рождение Бруклина (фото: instagram.com/victoriabeckham)

А вот в июле 1999 года они наконец-то женятся в замке Латтрелстаун недалеко от Дублина в Ирландии.

Свадьба Виктории и Дэвида (фото: instagram.com/davidbeckham)

Второй сын Ромео у пары родился 1 сентября 2002 года. А уже через год в 2003 году семья переезжает в Испанию.

Второй сын Ромео появился на свет (фото: instagram.com/victoriabeckham)

Переезд в Испанию в 2003 году (фото: WireImage)

Третий ребенок пары – сын Круз, родился уже в Мадриде 20 февраля 2005 года.

Рождение Круза (фото: instagram.com/davidbeckham)

В 2007 году Дэвид Бекхэм подписал многолетний контракт с футбольной командой LA Galaxy и вся семья переехала в Лос-Анджелес.

Переход в другой клуб (фото: instagram.com/davidbeckham)

В 2009 году пара отметила 10 лет совместной жизни.

Юбилей со дня свадьбы (фото: instagram.com/davidbeckham)

В июле 2011 года у пары рождается дочь Гарпер.

Рождение дочери (фото: instagram.com/davidbeckham)

Поскольку в 2013 году Дэвид завершил карьеру футболиста - вся семья вернулась в Лондон.

Возвращение в Лондон ( фото: instagram.com/davidbeckham)

В январе 2017 года Дэвид Бекхэм признал, что много лет спустя после роскошной свадьбы пары они решили возобновить свои обеты без шума.

Архив семьи Бекхэмов (фото: instagram.com/davidbeckham)

В 2019 году пара отпраздновала 20 лет совместной жизни в браке.

20-летие брака (фото: instagram.com/davidbeckham)

В апреле 2022 года Бекхэмы присутствовали на свадьбе своего старшего сына Бруклина и его супруги, звезды сериала "Мотель Бейтс" Никогда Пельц.

Свадьба Бруклина (фото: instagram.com/davidbeckham)

В июле 2023 года пара отметила 24 года со дня своей свадьбы.

Годовщина Виктории и Дэвида (фото: instagram.com/davidbeckham)

В октябре 2023 года вышел фильм об их семье, на премьере которого собралась вся семья.

Премьера фильма (фото: instagram.com/davidbeckham)

 

Бекхэмы сейчас ( instagram.com/victoriabeckham)

Ранее мы рассказывали о том, что Дэвид и Бруклин Бекхэм простых в жены не берут.

А также писали о том, что Бекхэм поймал свою жену во лжи во время интервью о бедном детстве.

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