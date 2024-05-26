"Исторически Киев был совсем не зеленым". Когда и как каштан стал символом столицы

Когда и как появились каштаны в Киеве

"Каштаны - это не наши исторические киевские деревья. Известно, что они из Индии. Оттуда их завезли в Европу, а из Европы они попали уже к нам. Первые каштаны начали сажать в наших монастырях. В Голосеевской пустыне и в Киево-Печерской лавре еще в конце XVIII века", - рассказывает Татьяна.

Она добавляет, что существует интересная легенда-басня, связанная с распланировкой и прокладкой в Киеве бульвара, который сейчас называется именем Тараса Шевченко.

"В 30-х годах XIX века генерал-губернатором Киева был Дмитрий Бибиков. Именно он завез в Киев каштаны с Балкан. Их высадили вдоль бульвара, тогда тот назывался Университетский. Но по легенде они не понравились императору Николаю І, поэтому их за одну ночь выкопали и выбросили. А на их месте посадили пирамидальные тополя, которые растут здесь и сейчас", - говорит Литвин.

Однако есть и более обычная версия этого события - каштаны высадили, но они плохо принялись, поэтому их выкорчевали. Все деревья разобрали по дворам киевляне и постепенно каштан стал символом города.

Розовые каштаны в Национальном ботаническом саду им. М.М. Гришка (фото: Facebook/Valentyna Zhytanska)

Интересные факты о киевских каштанах

В Киеве установлены памятники каштану - маленькая бронзовая фигурка от проекта "Шукай", которая находится у парадного входа в КГГА, а еще есть памятник каштана в Мариинском парке. Также в советское время ветка каштана была на гербе Киева вместо архангела Михаила.

"Исторически наш Киев был совсем не зеленым. Все наши холмы на самом деле лысые. Деревья на них начали сажать уже во времена Российской империи, чтобы было меньше оползней. Также Киев очень озеленили в советское время. Но это было сделано искусственно", - добавляет экскурсовод.

Точно подсчитать количество каштанов в Киеве вряд ли получится. Ранее КГГА заявляло, что в столице около одного миллиона этих деревьев, а еще полвека назад их было почти два миллиона.

Также неизвестно где, растет самый старый каштан. Столичная легенда утверждает, что в Китаевской пустыне растет 350-летнее дерево, которое высадил сам Петр Могила.

Там действительно есть очень старый и большой каштан, но нет никаких доказательств, что ему более трех веков.

Памятник каштану возле КГГА (фото: yuliabevzenko.com)