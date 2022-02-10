Історія "зникнення" 16-річної Ліди варта голлівудського сценарію: "погрози зі сторін батьків, бандитів та поліції"

Наприкінці січня поліція Львівської області повідомила про пошуки 16-річної Лідії Костів з маленького містечка Радехів у Червоноградському районі, та її бойфренда, 21-річного Романа Литвина. Говорилося також, що молодь змінювала зовнішність з метою конспірації... Пару знайшли тільки через десять днів в Одесі, після чого юну леді відправили додому.

При цьому хлопець Лідії всерйоз переживає за свою дівчину і наголошує, що їй там загрожує небезпека. Та й самого Романа на малій батьківщині в Радехові загрожують зробити інвалідом, якщо стане робити спроби продовжити спілкування з коханою і зважиться її "визволити" від гніту і домашньої тиранії.

Молода людина розповідає, що в родині його дівчини неодноразово було сімейне насильство - як фізичне, так і психологічне - і пара переїхала до Львова, де він працював і жив з Лідією на орендованій квартирі, і молоді люди будували плани на життя разом, мріяли про весілля. Але ситуація змінилася.

Лідія Костів та її хлопець Роман Литвин жили у Львові в орендованій квартирі (фото: instagram.com/dvustoronnie)

"Після численних загроз нашій безпеці з боку батьків, бандитів найнятих батьками і місцевої поліції ми вирішили переїхати в місто Одеса, щоб отримати тут правовий захист", - пояснив Роман початок їх "мандрів".

Коли пара дізналася, що батьки Лідії подали їх у розшук, то відразу звернулися до Головного управління поліції в Одесі.

"Нас опитали, і запропонували вирішення даної проблеми шляхом передачі піклування в притулок", - говорить Литвин.

У той момент Лідія перебувала в дитячій лікарні на обстеженнях цілий день, переночувала там, і з ранку приїхали співробітники поліції. Але не на службовому авто. І, звертає увагу Роман, насильно затягли дівчину в салон транспорту.

Сам хлопець в цей час знімав те, що відбувається, на телефон, чим викликав невдоволення правоохоронців, які вимагали припинити зйомку.

Відео: поліцейські змушують Лідію сісти в авто, причому не службове

"Дівчина говорила, що їй загрожує небезпека у Львівській області, і що вона боїться своїх батьків. Говорила, що хоче написати заяву на батьків, але її ніхто не слухав, і силою запхали в автомобіль і повезли у Львівську область", - розповів нам Роман.

Хлопець переконаний, що така поведінка представників органів правопорядку була порушенням конституційних прав Лідії, говорить про погрози з боку поліцейських, і зазначає, що батьки дівчини мають зв'язки з "копами".

21-річний Роман Литвин розповідає про погрози, з якими стикається і він, і його дівчина (фото: instagram.com/dvustoronnie)

"Батьки говорили, що прикують в гаражі і не будуть нікуди випускати, поліція не реагує, тому що туди занесли гроші", - заявляє Литвин.

Також хлопець надав скріни з листуванням у чатах, де йому місцеві погрожують розправою.

Роман тепер отримує погрози (фото: скріншот листування)

Коли дівчину практично силоміць повернули в Радехів, вона відразу хотіла написати заяву на батьків, але "поліція сказала, що немає нікого, хто може прийняти заяву, що всі відповідальні за це особи напилися", розповідає Роман.

Лідія зараз навчається в 10 класі в школі, де її мати працює вчителькою. Після історії з втечею вона перевела дочку на домашнє навчання, щоб краще за нею стежити.

16-річна Лідія Костів - десятикласниця (фото: instagram.com/kostivka_)

"Я б хотів одружитися з нею, але це потрібно звертатися до суду за місцем проживання дівчини, а там мене просто поламають, і інвалідом не хочеться бути", - скаржиться Роман, і додає, що місцева поліція в Радехові "проплачена", і "буде робити все, щоб батьки залишилися без покарання".

Також Литвин розповів, що раніше батьки Лідії забирали у неї телефон, щоб вона не змогла зв'язатися з правоохоронцями.

Лідія Костів у Радивилові (фото: instagram.com/kostivka_)

"Вона зверталася про написання заяви, але їй пригрозила поліція Радехова, що якщо вона буде робити зайві рухи, то мені припишуть неіснуючі статті", - каже хлопець.

Він не вірить, що в рідному місті, де всі один одного знають (населення близько 9 тисяч) і до пари нібито упереджене ставлення, він з дівчиною зможуть сподіватися на допомогу від місцевих правоохоронців.

"Що робити, якщо дівчину залякують і моє звернення не матиме ніякої ваги, якщо справу передадуть в радехівську поліцію, її залякають погрозами і змусять підписати, що з нею все добре?.. І це не казки, хоча хотілося б так..." - нарікає Роман.

Солодкий презент з "іменним" малюнком від Лідії для Романа в його 21-й день народження (фото: instagram.com/dvustoronnie)