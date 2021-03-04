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Історія з хворим хлопчиком і "копами" отримала радісне продовження: є надія

Автор: Людмила Жукова

У Чернівцях нещодавно "копи" виконали мрію 10-річного Сашка, який помирає від раку. Зараз дитина на останній стадії онкологічного захворювання перебуває з мамою в лікарні. Останнім часом Сашкові стало краще.

Про це розповіла волонтер Марта Левченко, пишуть на сторінці Національної поліції Facebook.

Також зазначається, що поліцейські, які допомагали у здійсненні мрії Сашка, не покидають його досі.

"Він ще в лікарні, але вже значно краще! Колеги поліцейські не залишають свого Сашу і це дає йому сили боротися! Навіть в тяжкому стані в реанімації, під апаратами він не розлучався зі своєю шапкою поліцейського", - розповіла волонтер Марта Левченко.

10-річний Саша став відчувати себе краще (фото: facebook.com/UA.National.Police)

Нагадаємо, що родині хлопчика доводиться дуже нелегко. Тато-тиран мучив свою дружину і власну дитину. Навіть під час Сашкової хвороби тато будив його і починав обзивати образливими словами.

Читайте також про трагічну історію хворого хлопчика, яким "копи" здійснили мрію.

Як ми раніше писали, у трирічного хлопчика лікарі виявили злоякісну пухлину печінки – гепатобластому. Його батьки просять про допомогу.

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