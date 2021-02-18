Коли хворів - його мучив батько: трагічна історія хворого хлопчика, якому "копи"здійснили мрію

У Чернівцях нещодавно "копи" виконали мрію 10-річного Сашка , який помирає від раку. Зараз хлопчик з мамою в притулку для жертв домашнього насильства "Місто добра". Саша хворий на рак і паралізований, після останньої операції він не може говорити й рухатися. Лікарі припинили курс лікування дитини, щоб її не мучити. Скільки хлопчикові залишилося - ніхто не знає.

Мамі і синові нікуди повертатися. В їх рідному селі в Чернівецькій області будинку живе батько-тиран, який мучив свою дружину і власну дитину. Навіть під час Сашкової хвороби тато будив його і починав обзивати образливими словами.

"Саша, його мама і 13-річна сестричка бояться повертатися додому. Батько випиває і знущається зі своїх ближніх. Навіть коли Саша вже важко захворів батько мучив його. Чекав, коли хлопчик тільки засне, і тут же будив і починав ображати. Міг і руки розпустити. До речі, маленький Сашко завжди заступався за маму і сестричку, коли батько підіймав руку на них", - розповіла волонтер.

Коли Сашкові було 8 років він почав скаржитися на головні болі. Лікарі оглянули його і діагностували рак. За їх словами, родина втратила багато часу.

Саша і його мама (ліворуч) і волонтер Марта Левченко (праворуч (фото: fakty.ua)

"Швидше за все, у цій сім'ї не було грошей на лікування дитини. Та й спочатку головні болі, нехай і часті, не викликали серйозних тривог. А коли схаменулися, що вже було майже пізно. У Саші медулобластома, це злоякісна пухлина головного мозку. Вже пішли метастази. Пару місяців тому, після чергової операції, хлопчика паралізувало. Він зараз навіть говорити не може. Це було спільне рішення — припинити лікування дитини. Для того, щоб не мучити Сашу. Він заслужив прожити останні дні гідно", - сказала Марта.

З кожним днем Саші стає все гірше. Для того, щоб побачити посмішку на обличчі хлопчика волонтери з поліцією приготували йому сюрприз. Для хлопчика - "копи" завжди були кумирами. І йому приготували подарунок - посвятили в поліцейські. Для нього спеціально пошили форму і зробили значок.

"Сашу у формі вивезли на візку на вулицю, де вже вишикувалися 80 поліцейських. Почалося посвячення. Поліцейські віддавали хлопчикові честь, співали гімн і... плакали. Так-так, плакали навіть найлютіші бійці спецпідрозділу "Корд". Потім почали зривати свої шеврони. Підходили до хлопчика і клали шеврони йому на коліна. У поліцейських шеврон — це щось на зразок амулета, захисту. Так вони виражали повагу Саші", - розповіла волонтер.

У Чернівцях Сашу прийняли в ряди поліції (фото: shpalta.media)