Історичний рекорд: температура в Антарктиді досягла піку

Температура в Антарктиді встановила новий рекорд, досягнувши 18,3 градусів тепла. Це вище, ніж попередній рекорд на 0,8 градуса, який був зафіксований у 2015 році.

Найтепліший день в Антарктиді зафіксувала аргентинська база Есперанса у четвер, 6 лютого. Вона знаходиться на Антарктичному півострові. Вчені зазначають, що Антарктида нагрівається, швидше всіх інших регіонів Землі.

За останні 50 років температура півострова збільшилася майже на 3 градуси. При цьому практично всі льодовики регіону тануть. Про це повідомляє The Guardian.

Фахівець з клімату в Університеті Вікторії у Веллінгтоні професор Джеймс Ренвік заявив, що всі дані бази Есперанса повинні бути перевірені, але він не сумнівається в тому, що їх термометри справні, і відображають достовірну інформацію.

Ренвік також зазначив, що високі температури в регіоні збігаються з сильними північно-західними вітрами. На новий температурний рекорд найвірогідніше вплинуло поєднання природної мінливості і фонового потепління, яке викликане парниковими газами.

Варто зазначити, що найбільш низька температура повітря в Антарктиді, і на Землі, була зафіксована 21 липня 1983 року. Тоді термометри показали -89,2 градуси.