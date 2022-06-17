RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Історична операція: у Києві пересадили серце жителю Маріуполя, який з механічним ледь вижив в окупації

Фото: у Києві лікарі провели унікальну операцію (freepik.com)
Автор: Володимир Костирін

У Києві хірурги пересадили серце 49-річному жителю Маріуполя, який став першим в Україні пацієнтом, що пройшов через два етапи лікування - спочатку чоловікові імплантували механічне, а тепер уже донорське.

Про це 17 червня повідомили в Інституті серця МОЗ України на сторінці в Facebook.

Микола Медведєв півтора року проходив зі штучним серцем після операції в Інституті, а три тижні тому лікарі в ході складної операції пересадили йому життєвоважливий орган вже від донора. Сьогодні пацієнт уже може повернутися додому.

Зазначається, що до такої радісної миті шлях чоловіка був не простим, оскільки з початку повномасштабної війни РФ проти нашої країни життя маріупольця, який тепер проживає під Києвом, "було на волосинці".

Річ у тому, що механічне серце живиться від батареї, яку чоловік носив з собою в сумці, і вона вимагає періодичної підзарядки.

"Опинившись в умовах окупації під Києвом і у відсутності світла, це виявлялося не просто... Доля посміхнулася Миколаю Володимировичу - він зміг виїхати, більш того фактично на його день народження він отримав донорське серце", - розповідають в Інституті.

Відео: лікарі в Києві пересадили чоловікові донорське серце замість механічного, імплантованого 1,5 року тому

Ця операція - п'ята трансплантація серця в 2022 році, виконана професором, кардіохірургом і заслуженим лікарем України Борисом Тодуровим з командою медиків.

"Нове серце забилося в грудях 49-річного чоловіка з Маріуполя, який в останні роки страждав кардіоміопатією. Співчуття, Шана та Вдячність родині донора", - кажуть в Інституті серця.

Відео: під керівництвом Тодурова лікарі пересадили пацієнту замість механічного серця - донорське

Нагадаємо, що в Україні вперше імплантували механічне серце в 2016 році, у столичному Інституті серця. Пацієнтом став 41-річний харків'янин, а найуспішніша операція тривала близько 3 годин.

Також ми писали, що нещодавно українка вперше в історії отримала "польське серце".

Читайте РБК-Україна в Google News
Мінстерство охорони здоров'я Українипересадка органов