Дослідники розповіли про спосіб передачі раку від людини до людини

Фактори ризику, пов'язані з розвитком раку, включають: сімейну генетику, фактори способу життя, ожиріння, куріння, дефіцит поживних речовин, вживання алкоголю, вплив УФ-випромінювання та інфекційні агенти.

Випадки онкології, пов'язані з інфекціями

Однак у 2018 році в усьому світі було діагностовано близько 2,2 мільйона випадків раку, пов'язаних з інфекціями, і було висловлено припущення, що приблизно 20% випадків раку у людини є потенційними наслідками інфекційних патогенів.

Онкогенні мікроорганізми були ідентифіковані та широко досліджені протягом останніх кількох десятиліть, причому 11 інфекційних патогенів перераховані Міжнародним агентством з вивчення раку (IARC) як канцерогени 1 ступеня.

На чотири з цих агентів, Helicobacter pylori, вірус папіломи людини (ВПЛ) високого ризику, вірус гепатиту В і вірус гепатиту C, припадає 90% випадків інфекційного раку в усьому світі.

Примітно, що спіралевидна грамнегативна бактерія Helicobacter pylori, ідентифікована в 1982 році, нині є єдиним видом бактерій в цьому списку, що викликає захворювання шлунка, і був першою бактерією, пов'язаної з раком, йдеться в публікації

Проте ряд бактеріальних резидентів людського мікробіому наразі стають потенційними канцерогенними мікробами.

Що таке мікробіом

Під терміном мікробіом мається на увазі вся сукупність мікроорганізмів, що існують в організмі людини. Більшість - це крихітні бактерії, але також є грибки і віруси. Мікробіом людини є невід'ємним елементом підтримки здоров'я протягом усього життя і гомеостазу імунної системи.

Мікробіом людини містить близько 100 трильйонів мікробних клітин-резидентів. Переважна більшість цих мікробів знаходиться в кишечнику, при цьому типи Bacteroides, Firmicutes, Actinobacteria і Proteobacteria представляють чотири основні бактеріальні популяції в мікробіоті шлунково-кишкового тракту людини.

Склад дорослого мікробіому залежить від генетики господаря, дієти, навколишнього середовища та факторів, включаючи використання антибіотиків, які можуть змінити баланс кишечника. Будь-який зсув у мікробному складі може мати несприятливий вплив на людину і може вплинути на виникнення різних станів, включаючи рак.

Які приклади

Відомі приклади, які нині досліджуються, включають: Fusobacterium nucleatum (паличка Плаута) при колоректальному раку, Porphyromonas gingivalis (грамманаеробна бактерія, яка викликає пародонтоз) при раку підшлункової залози і раку порожнини рота - обидва пов'язані з мікробіомом порожнини рота і кишечником резидентів мікробіому Escherichia coli (кишкова паличка, поширена в нижній частині кишечнику теплокровних організмів) і Bacteroides fragilis (наймасовіша анаеробна грамнегативна паличкоподібна бактерія, що знаходиться в нижніх відділах товстого кишечника) при КРР відповідно.

Недавні дослідження також припустили роль бактеріальних вірулентних генних токсинів і метаболітів, які можуть серйозно порушувати регуляцію основних клітинних процесів або сприяти здатності білків проникати та прикріплятися до різних тканин органів, що призводить до виникнення і прогресування раку.

Враховуючи цитотоксичний характер деяких бактеріальних генних продуктів, певні види також продемонстрували потенційну можливість використання в схемах лікування раку.

Гіпотеза вимагає додаткових досліджень

Науковці зауважують, що потрібні додаткові та ще більші дослідження про мікробіом та онкологію, можливість передачі захворювання від людини до людини, і поки "заразність" - не є доведеною.

Так, незважаючи на великі дослідження in vitro та in vivo, клінічні дослідження за участю великих груп пацієнтів відсутні.

За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, серед рідкісних винятків здатності передачі онкологічних захворювань від людини до людини є: реципієнти трансплантата органів, передача від матері до плоду, ряд інших рідкісних випадків.