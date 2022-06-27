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Симптом агресивного раку, який проявляється під час їди: можна довго не помічати

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Понеділок 27 червня 2022 08:09
Симптом агресивного раку, який проявляється під час їди: можна довго не помічати Фото: які ознаки можуть вказувати на рак стравоходу (freepik)
Автор: Володимир Костирін

Рак стравоходу вважається сьомим за поширеністю видом онкологічних захворювань. Як і у всіх найнебезпечніших видів раку, у цього немає симптомів на ранніх стадіях.

Які перші ознаки можуть бути провісниками цієї серйозної недуги, і спонукати звернутися до медиків для обстеження - читайте в матеріалі нижче.

При раку стравоходу злоякісні новоутворення, розвиваючись, звужують просвіт стравоходу. Це не боляче і практично непомітно. Так, деякі складнощі з ковтанням - спочатку твердої їжі, потім - напіврідкої, а пізніше - навіть води та слини.

Ці труднощі наростають рівномірно.

Основний симптом

Таким чином, звертають увагу лікарі, дисфагія - відчуття, ніби щось застрягло в горлі або грудях, утруднене ковтання - вважається найпоширенішим симптомом раку стравоходу.

Однак помітити її можна не відразу, оскільки часто дисфагія проявляється легко, від неї "відмахуються" як від тимчасового дискомфорту.

За словами старшого фармацевта з британської компанії Medicine Direct Хуссейна Абдеха, у міру прогресування раку зазвичай стає все гірше, позаяк "отвір в стравоході буде зменшуватися", пише Express.

Інші ознаки хвороби

Хоча дисфагія є ранньою ознакою раку стравоходу, це не єдиний симптом, пов'язаний з цим захворюванням. Інші можуть включати:

  • нудота і блювота
  • кислотний рефлюкс
  • печія
  • кашель
  • втрата апетиту
  • утома
  • біль у грудях
  • хриплий голос.

Як вчасно розпізнати небезпечну недугу

"Багато симптомів раку стравоходу можуть бути оманливими, оскільки більшість з них спочатку здаються досить повсякденними. Спочатку більшість хворих можуть відмахнутися від них, як від того, що пройде через день або близько того", - говорить Хуссейн.

Між тим, якщо будь-який з цих симптомів турбує довше за два тижні - рекомендується проконсультуватися зі своїм лікарем, додав він.

Профілактика

Є прості способи знизити ризик виникнення раку стравоходу - природні й без прийому якихось препаратів. Так, слід уникати вживання алкоголю і тютюну, а також дотримуватися здорового харчування і способу життя.

До слова, раніше науковці назвали овочі, які збільшують ризик раку стравоходу удвічі.

Нагадаємо також, перед цим лікарі назвали частини тіла, на яких найчастіше виникає рак шкіри, і за якими бажано стежити особливо в літній час.

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