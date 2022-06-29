Исследователи рассказали о способе передачи рака от человека к человеку

Факторы риска, связанные с развитием рака, включают: семейную генетику, факторы образа жизни, ожирение, курение, дефицит питательных веществ, употребление алкоголя, воздействие УФ-излучения и инфекционные агенты.

Случаи онкологии, связанные с инфекциями

Однако в 2018 году во всем мире было диагностировано около 2,2 миллиона случаев рака, связанных с инфекциями, и было высказано предположение, что примерно 20% случаев рака у человека являются потенциальными последствиями инфекционных патогенов.

Онкогенные микроорганизмы были идентифицированы и широко исследованы за последние несколько десятилетий, при этом 11 инфекционных патогенов перечислены Международным агентством по изучению рака (IARC) как канцерогены 1 степени.

На четыре из этих агентов, Helicobacter pylori, вирус папилломы человека (ВПЧ) высокого риска, вирус гепатита В и вирус гепатита С, приходится 90% случаев инфекционного рака во всем мире.

Примечательно, что спиралевидная грамотрицательная бактерия Helicobacter pylori, идентифицированная в 1982 году, в настоящее время является единственным видом бактерий в этом списке, который вызывает заболевания желудка, и был первой бактерией, связанной с раком, говорится в публикации

Тем не менее ряд бактериальных резидентов человеческого микробиома в настоящее время становятся потенциальными канцерогенными микробами.

Что такое микробиом

Под термином микробиом подразумевается вся совокупность микроорганизмов, что существуют в организме человека. Большинство - это крошечные бактерии, но также есть грибки и вирусы. Микробиом человека является неотъемлемым элементом поддержания здоровья на протяжении всей жизни и гомеостаза иммунной системы.

Микробиом человека содержит около 100 триллионов микробных клеток-резидентов. Подавляющее большинство этих микробов находится в кишечнике, при этом типы Bacteroides, Firmicutes, Actinobacteria и Proteobacteria представляют четыре основные бактериальные популяции в микробиоте желудочно-кишечного тракта человека.

Состав взрослого микробиома зависит от генетики хозяина, диеты, окружающей среды и факторов, включая использование антибиотиков, которые могут изменить баланс кишечника. Любой сдвиг в микробном составе может оказать неблагоприятное воздействие на человека и может повлиять на возникновение различных состояний, включая рак.

Какие примеры

Известные примеры, которые в настоящее время исследуются, включают: Fusobacterium nucleatum (палочка Плаута) при колоректальном раке, Porphyromonas gingivalis (грамманаэробная бактерия, которая вызывает пародонтоз) при раке поджелудочной железы и раке полости рта - оба связаны с микробиомом полости рта и кишечником резидентов микробиома Escherichia coli (кишечная палочка, распространенная в нижней части кишечника теплокровных организмов) и Bacteroides fragilis (наиболее массовая анаэробная грамотрицательная палочковидная бактерия, обитающая в нижних отделах толстого кишечника) при КРР соответственно.

Недавние исследования также предположили роль бактериальных вирулентных генных токсинов и метаболитов, которые могут серьезно нарушать регуляцию основных клеточных процессов или способствовать способности белков проникать и прикрепляться к различным тканям органов, что приводит к возникновению и прогрессированию рака.

Учитывая цитотоксический характер некоторых бактериальных генных продуктов, определенные виды также продемонстрировали потенциальную возможность использования в схемах лечения рака.

Гипотеза требует дополнительных исследований

Ученые отмечают, что требуются дополнительные и более обширные исследования о микробиоме и онкологии, возможности передачи заболевания от человека к человеку, и пока "заразность" - не является доказанной.

Так, несмотря на обширные исследования in vitro и in vivo, клинические исследования с участием больших групп пациентов отсутствуют.

По данным Всемирной организации здравоохранения, среди редких исключений способности передачи онкологических заболеваний от человека к человеку являются: реципиенты трансплантата органов, передача от матери к плоду, ряд иных редких случаев.