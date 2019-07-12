Перелякані і самотні: у Полтаві п'яна мати залишила дітей вночі на зупинці

У Полтаві п'яна жінка залишила двох дітей на зупинці і не повернулася за ними. 14-річну дівчинку з її 2-річною сестрою помітив перехожий і викликав поліцію. Про це йдеться в повідомленні патрульної поліції Полтавської області в Facebook.

Інцидент стався близько 23 години біля зупинки Фурманова. Після дзвінка в поліцію на місце прибули співробітники правоохоронних органів. Вони забрали дівчаток і відвезли їх до бабусі.

Поліція також з'ясувала, що мати дітей сказала їм почекати на зупинці, а сама пішла в магазин. Дівчатка чекали мати близько години, але вона так і не прийшла їх забрати.

П'яна мати залишила дітей самих вночі на зупинці в Полтаві (фото: facebook.com/poltavapolice)

Пізніше з'ясувалося, що жінка була в стані алкогольного сп'яніння і взагалі вона часто зловживає міцними напоями.

В даний час управління патрульної поліції готує звернення про ініціювання перевірки у відповідну службу у справах дітей, щоб не допустити таких випадків у майбутньому.

Крім того, поліція закликає громадян, які стали свідками неналежного догляду за дітьми, коли дітей залишають без нагляду, звертатися в поліцію. Це може пасти життя дітям.

Нагадаємо, що в Дніпрі друг священика застрелив собаку на очах у дітей. За словами жінки, тварина нікому нічого не зробила і просто охороняла двір, в якому проживала сім'я.

Раніше повідомлялося про те, що у Львові горе-батько довірив 3-річну дочку "другу".