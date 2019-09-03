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Все зіпсував Зеленський: Лукашенко пояснив, чому не їздить на велосипеді

STYLERЖиття    03.09.2019 - 07:39
Все зіпсував Зеленський: Лукашенко пояснив, чому не їздить на велосипеді
Фото: Олександр Лукашенко (president.gov.ny)

Президент Білорусі провів урок старшокласникам мінської середньої школи

Президент Білорусі Олександр Лукашенко засмучений тим, що не може їздити на роботу на екологічному транспорті, хоча визнає, що дуже любить електромотоцикл. Про це очільник Білорусі розповів старшокласникам 2 вересня в одній з мінських шкіл. Саме там Лукашенко і згадав Зеленського.

На одному з уроків говорили про захист екології, передає "Супутник Білорусь". Як сказав Лукашенко, його дуже "тягне" сісти на велосипед або електричний мотоцикл і відправитися на ньому на роботу.

Все зіпсував Зеленський: Лукашенко пояснив, чому не їздить на велосипедіФото: Олександр Лукашенко (прес-служба)

Лукашенко зізнався, що йому трохи соромно, адже він їздить на роботу декількома машинами.

"Мене завжди тягне до того, щоб сісти на електромотоцикл або велосипед і поїхати на роботу, але все зіпсував Володя. Володимир Зеленський. Президент України, коли його обрали, він сказав, що буде на велосипеді їздити, і я відмовився від цієї ідеї", - сказав Лукашенко.

За словами політика, він це зробив, щоб не наслідувати президента України.

Відео: Олександр Лукашенко в мінській школі (YouTube)

Як ми раніше писали, Володимир Зеленський привітав школярів з початком навчального року та дав кілька корисних і веселих порад. Президент України закликав першокласників прагнути до самостійності, підвищувати ерудицію, поважати вчителів, допомагати однокласникам.

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