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Все испортил Зеленский: Лукашенко объяснил, почему не ездит на велосипеде

STYLERЖизнь    03.09.2019 - 07:39
Все испортил Зеленский: Лукашенко объяснил, почему не ездит на велосипеде
Фото: Александр Лукашенко (president.gov.ny)

Президент Беларуси провел урок старшеклассникам минской средней школы

Президент Беларуси Александр Лукашенко опечален тем, что не может ездить на работу на экологичном транспорте, хотя признает, что очень любит электромотоцикл. Об этом глава Беларуси рассказал старшеклассникам 2 сентября в одной из минских школ. Именно там Лукашенко и упомянул Зеленского.

На одном из уроков говорили о защите экологии, передает "Спутник Беларусь". Как сказал Лукашенко, его очень "тянет" сесть на велосипед или электрический мотоцикл и отправиться на нем на работу.

Все испортил Зеленский: Лукашенко объяснил, почему не ездит на велосипедеФото: Александр Лукашенко (пресс-служба)

Лукашенко признался, что ему немного стыдно, ведь он ездит на работу несколькими машинами.

"Меня всегда тянет к тому, чтобы сесть на электромотоцикл или велосипед и поехать на работу, но все испортил Володя. Владимир Зеленский. Президент Украины, когда его избрали, он сказал, что будет на велосипеде ездить, и я отказался от этой идеи", - сказал Лукашенко.

По словам политика, он это сделал, чтобы не подражать президенту Украины.

Видео: Александр Лукашенко в минской школе (YouTube)

Как мы ранее писали, Владимир Зеленский поздравил школьников с началом учебного года и дал несколько полезных и веселых советов. Президент Украины призвал первоклассников стремиться к самостоятельности, повышать эрудицию, уважать учителей, помогать одноклассникам.

Читайте также, почему президент ходил с мокрыми волосами и прогуливал уроки.

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