У Львові дівчину вдарило струмом під час селфі на поїзді: фото і відео НП

У Львові на залізничній станції "Підзамче" 26-річну дівчину вдарило струмом. Перед цим львів'янка залізла на потяг нібито для того, щоб зробити селфі.

Про це повідомили на сторінці департаменту з питань цивільного захисту Львівської ОДА у Telegram .

Так, подія сталася ввечері, 9 липня, біля вулиці Ковельської.

У ГУ ДСНС Львівської області розповіли, що постраждалу знайшли на залізничній цистерні, звідки її зняли рятувальники. Зокрема, до рятувальної операції було залучено дев'ять людей особового складу та дві одиниці спецтехніки.

Дівчині вдалося вижити, вона зазнала опіків 70% тіла та була шпиталізована до реанімаційного відділення 8-ї міської клінічної лікарні.

Зазначається, що надзвичайна подія не призвела до затримки потягів. Усі обставини травмування жінки встановлюються.

Фото: у Львові дівчина отримала удар струмом (lv.dsns.gov.ua/)