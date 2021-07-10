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У Львові дівчину вдарило струмом під час селфі на поїзді: фото і відео НП

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Львів, Субота 10 липня 2021 15:45
У Львові дівчину вдарило струмом під час селфі на поїзді: фото і відео НП Фото: у Львові дівчину вдарило струмом (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

У Львові на залізничній станції "Підзамче" 26-річну дівчину вдарило струмом. Перед цим львів'янка залізла на потяг нібито для того, щоб зробити селфі.

Про це повідомили на сторінці департаменту з питань цивільного захисту Львівської ОДА у Telegram.

Так, подія сталася ввечері, 9 липня, біля вулиці Ковельської.

У ГУ ДСНС Львівської області розповіли, що постраждалу знайшли на залізничній цистерні, звідки її зняли рятувальники. Зокрема, до рятувальної операції було залучено дев'ять людей особового складу та дві одиниці спецтехніки.

Дівчині вдалося вижити, вона зазнала опіків 70% тіла та була шпиталізована до реанімаційного відділення 8-ї міської клінічної лікарні.

Зазначається, що надзвичайна подія не призвела до затримки потягів. Усі обставини травмування жінки встановлюються.

У Львові дівчину вдарило струмом під час селфі на поїзді: фото і відео НПУ Львові дівчину вдарило струмом під час селфі на поїзді: фото і відео НПУ Львові дівчину вдарило струмом під час селфі на поїзді: фото і відео НПУ Львові дівчину вдарило струмом під час селфі на поїзді: фото і відео НП

Фото: у Львові дівчина отримала удар струмом (lv.dsns.gov.ua/)

Раніше ми повідомляли, що на пляжі курортної Кирилівки юнака вбило струмом.

Також у Тернополі дівчинку вдарив струмом автомат з іграшками.

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