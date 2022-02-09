В Іспанії вчені знайшли останки нового виду динозаврів, які прийшли з Африки

Іспанські вчені у співпраці з португальськими археологами виявили в Каталонії останки нового виду титанозаврів Abditosaurus kuehnei.

Знайдені останки титанозавра є найповнішим скелетом цієї травоїдної групи динозаврів, які коли-небудь знаходили в Європі.

Крім того, абдитозавр - найбільший вид титанозаврів, виявлений на Іберо-Арморіканском острові - стародавньому регіоні, який в даний час знаходиться на території Іберії і півдні Франції.

Дані динозаври жили 70,5 мільйонів років тому, їх довжина була не менше 17,5 метра, а вага становила приблизно 14 тонн. Розмір цього гіганта - один з найдивовижніших фактів для дослідників.

Археологи знайшли останки нового виду титанозаврів (фото: archaeologynewsnetwork.blogspot.com)

"Титанозаври з верхнього крейдяного періоду Європи, зазвичай були невеликими через їх еволюцію в острівних умовах", - пояснив палеонтолог Бернат Віла.

Протягом верхнього крейдяного періоду (між 83 і 66 мільйонами років до н. е.) Європа являла собою великий архіпелаг, що складається з десятків островів.

Археологи знайшли останки нового виду титанозаврів (фото: archaeologynewsnetwork.blogspot.com)

Види динозаврів, які розвивалися там, мали відносно невеликі розміри або навіть карликові порівняно з їхніми родичами, що жили на великих масивах суші. В першу чергу це пов'язано через обмеженість харчових ресурсів на островах.

Вчені припускають, що великі динозаври з Африки потрапили в Європу після глобального падіння рівня моря.

Археологи знайшли останки нового виду титанозаврів (фото: archaeologynewsnetwork.blogspot.com)

Нова знахідка є великим кроком вперед у розумінні еволюції динозаврів-зауроподів в кінці крейдяного періоду, і дозволяє по-новому подивитися на життя динозаврів за останні 15 мільйонів років до їх зникнення.