В Іспанії вчені знайшли останки нового виду динозаврів, які прийшли з Африки
Іспанські вчені у співпраці з португальськими археологами виявили в Каталонії останки нового виду титанозаврів Abditosaurus kuehnei.
Про це повідомляє Archaeology News Network.
Знайдені останки титанозавра є найповнішим скелетом цієї травоїдної групи динозаврів, які коли-небудь знаходили в Європі.
Крім того, абдитозавр - найбільший вид титанозаврів, виявлений на Іберо-Арморіканском острові - стародавньому регіоні, який в даний час знаходиться на території Іберії і півдні Франції.
Дані динозаври жили 70,5 мільйонів років тому, їх довжина була не менше 17,5 метра, а вага становила приблизно 14 тонн. Розмір цього гіганта - один з найдивовижніших фактів для дослідників.
Археологи знайшли останки нового виду титанозаврів (фото: archaeologynewsnetwork.blogspot.com)
"Титанозаври з верхнього крейдяного періоду Європи, зазвичай були невеликими через їх еволюцію в острівних умовах", - пояснив палеонтолог Бернат Віла.
Протягом верхнього крейдяного періоду (між 83 і 66 мільйонами років до н. е.) Європа являла собою великий архіпелаг, що складається з десятків островів.
Археологи знайшли останки нового виду титанозаврів (фото: archaeologynewsnetwork.blogspot.com)
Види динозаврів, які розвивалися там, мали відносно невеликі розміри або навіть карликові порівняно з їхніми родичами, що жили на великих масивах суші. В першу чергу це пов'язано через обмеженість харчових ресурсів на островах.
Вчені припускають, що великі динозаври з Африки потрапили в Європу після глобального падіння рівня моря.
Археологи знайшли останки нового виду титанозаврів (фото: archaeologynewsnetwork.blogspot.com)
Нова знахідка є великим кроком вперед у розумінні еволюції динозаврів-зауроподів в кінці крейдяного періоду, і дозволяє по-новому подивитися на життя динозаврів за останні 15 мільйонів років до їх зникнення.
Нагадаємо, вчені розповіли, чому насправді вимерли динозаври.
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