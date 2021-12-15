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Штучна або справжня? Лікар розповів, яка ялинка не зашкодить здоров'ю

Автор: Людмила Жукова

Свято Нового року вже не за горами і багато хто замислюється, яку ялинку вдома краще поставити. На це питання відповів лікар-педіатр ігор Кашаба.

Про це повідомляє "Вечірня Москва".

"Ми рекомендуємо батькам, у яких є діти-алергіки, обов'язково вдома ставити живу ялинку. Можна навіть, щоб хвойники росли як рослини", - повідомив він.

Також він дав пораду батькам дітей-алергіків і не рекомендував вдома ставити штучну ялинку.

"Батькам я рекомендую зібрати голки і сформувати з них подушечку, на якій дитина буде спати і дихати цим повітрям. Штучна ялинка може бути поганої якості, і що вона виділяє - нікому не відомо", - сказав медик.

До речі, для тварин в будинку будуть небезпечні, навпаки, натуральні рослини.

"Мінус натуральних ялинок в тому, що їх обробляють гепариновмісними речовинами, які перешкоджають згортання крові. Кішки і собаки гризуть все подарують. Після злизування цієї речовини у них розріджується кров, порушується згортання і відкриваються кровотечі. У таких випадках потрібно терміново везти тварину в клініку, але врятувати його буде дуже складно", - розповів фахівець.

Також тварини можуть їсти голки з ялинок, а це небезпечно для кишечника.

Як ми раніше писали, Де купити новорічну ялинку в Києві.

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