Повинна бути з чіпом. Де купити новорічну ялинку в Києві
Фото: продаж ялинок у Києві стартує 15 грудня (РБК-Україна)
Продаж новорічних ялинок в Києві офіційно стартує з 15 грудня. Всього в місті буде близько 200 локацій, де можна буде купити ялинку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську міську державну адміністрацію.
У КМДА закликали киян купувати ялинки тільки на офіційних ярмарках, які працюватимуть до 31 грудня. По всьому місту буде розміщено 187 локацій, з повним списком можна ознайомитися за посиланням.
Що стосується ціни, то на офіційних точках продажів вартість ялинки становитиме від 150 до 500 гривень.
Також є вимоги до роботи ярмарку:
- всі ялинки повинні бути чіповані або мати етикетки. У чіпі міститься вся інформація про дерево;
- територія ярмарку повинна бути обов'язково огороджена;
- локація повинна містити інформацію про суб'єкта підприємницької діяльності та режим роботи;
- повинна бути лінійка для вимірювання розміру новорічного дерева і вартість погонного метра.
Крім того, в КМДА повідомили, що на 18 грудня заплановано відкриття головної ялинки міста на Софійській площі. Також новорічні локації працюватимуть на Подолі та біля Арки Дружби народів.