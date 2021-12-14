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Повинна бути з чіпом. Де купити новорічну ялинку в Києві

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Київ, Вівторок 14 грудня 2021 13:22
Повинна бути з чіпом. Де купити новорічну ялинку в Києві Фото: продаж ялинок у Києві стартує 15 грудня (РБК-Україна)
Автор: Ирина Гамерская

Продаж новорічних ялинок в Києві офіційно стартує з 15 грудня. Всього в місті буде близько 200 локацій, де можна буде купити ялинку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську міську державну адміністрацію.

У КМДА закликали киян купувати ялинки тільки на офіційних ярмарках, які працюватимуть до 31 грудня. По всьому місту буде розміщено 187 локацій, з повним списком можна ознайомитися за посиланням.

Що стосується ціни, то на офіційних точках продажів вартість ялинки становитиме від 150 до 500 гривень.

Також є вимоги до роботи ярмарку:

  • всі ялинки повинні бути чіповані або мати етикетки. У чіпі міститься вся інформація про дерево;
  • територія ярмарку повинна бути обов'язково огороджена;
  • локація повинна містити інформацію про суб'єкта підприємницької діяльності та режим роботи;
  • повинна бути лінійка для вимірювання розміру новорічного дерева і вартість погонного метра.

Крім того, в КМДА повідомили, що на 18 грудня заплановано відкриття головної ялинки міста на Софійській площі. Також новорічні локації працюватимуть на Подолі та біля Арки Дружби народів.

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