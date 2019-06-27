Під Сумами жорстоко побили колишнього мера Конотопа (фото)

Артем Семеніхін знаходиться в лікарні у важкому стані
На Артема Семеніхіна скоєно замах на вбивство. Колишнього мера Конотопа, який також є кандидатом в народні депутати України по 160 одномандатному виборчому округу, сильно побили. Про це йдеться в повідомленні поліції Сумської області.
Інцидент стався сьогодні, 27 червня, близько години ночі, коли Семеніхін повертався додому. Невідомі напали на нього і завдали тяжкі тілесні ушкодження.
В даний момент потерпілий знаходиться в лікарні у реанімаційному відділенні.
Поліцейські кваліфікували подію як "замах на вбивство" і відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 15 год. 1 ст. 115 КК України.
За словами депутата Сумської обласної ради Олени Сердюк, Семеніхіна замовив його опонент Ігор Молоток. Про це Сердюк написала на своїй сторінці в Facebook і показала фото побитого Семеніхіна.
Артем Семеніхін (фото: facebook.com/Олена Сердюк)
Користувачі мережі також прокоментували цей інцидент.
Скріншот з Facebook
Скріншот з Facebook
Скріншот з Facebook
Скріншот з Facebook
Нагадаємо, що в Києві натовп підлітків побила чоловіка до смерті.
Раніше повідомлялося про те, що в Мелітополі військовослужбовець погрожував убити власного сина.