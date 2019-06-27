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Під Сумами жорстоко побили колишнього мера Конотопа (фото)

STYLERЖиття    27.06.2019 - 09:53
Під Сумами жорстоко побили колишнього мера Конотопа (фото)
Артема Семеніхіна жорстоко побили в Сумській області (фото: колаж РБК-Україна)

Артем Семеніхін знаходиться в лікарні у важкому стані

На Артема Семеніхіна скоєно замах на вбивство. Колишнього мера Конотопа, який також є кандидатом в народні депутати України по 160 одномандатному виборчому округу, сильно побили. Про це йдеться в повідомленні поліції Сумської області.

Інцидент стався сьогодні, 27 червня, близько години ночі, коли Семеніхін повертався додому. Невідомі напали на нього і завдали тяжкі тілесні ушкодження.

В даний момент потерпілий знаходиться в лікарні у реанімаційному відділенні.

Поліцейські кваліфікували подію як "замах на вбивство" і відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 15 год. 1 ст. 115 КК України.

За словами депутата Сумської обласної ради Олени Сердюк, Семеніхіна замовив його опонент Ігор Молоток. Про це Сердюк написала на своїй сторінці в Facebook і показала фото побитого Семеніхіна.

Під Сумами жорстоко побили колишнього мера Конотопа (фото)

Артем Семеніхін (фото: facebook.com/Олена Сердюк)

Користувачі мережі також прокоментували цей інцидент.

  • Господи, скільки можна???? Через владу таке творити!!! С**а, що за беззаконня в країні!!! Що за методи???? Тварі!!!! Це Людина!!! Як можна бити!!!! Не бояться Бога!!! Там Бог не буде вважати ваші гроші с**а!!!! А вчинки!!! Як жили !!!! Людство Одужуй !!!! Скільки Можна??????

Під Сумами жорстоко побили колишнього мера Конотопа (фото)

Скріншот з Facebook

  • Якщо Свобода/націоналісти/народ України таке проковтне, то гріш нам ціна. На правосуддя надії немає, тому тільки око за око, зуб за зуб. Швидкого одужання, Артем!

Під Сумами жорстоко побили колишнього мера Конотопа (фото)

Скріншот з Facebook

  • Якщо є докази що це наказав зробити Молоток, то чому він досі не в в'язниці? Артем, одужуй, всі турбуються про твоє здоров'я і про тебе. З ким можна поспілкуватися про стан Артема?

Під Сумами жорстоко побили колишнього мера Конотопа (фото)

Скріншот з Facebook

  • Дійсно сумно, але при чому тут Молоток. Навіщо призначати винного тільки тому, що Ігор Федорович також балотується у Верховну Раду. Якась нісенітниця. Справа за поліцією нехай розкривають злочин і все стане на свої місця.

Під Сумами жорстоко побили колишнього мера Конотопа (фото)

Скріншот з Facebook

Нагадаємо, що в Києві натовп підлітків побила чоловіка до смерті.

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