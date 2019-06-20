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Гомофоби побили відомого стиліста в центрі Києва: всі подробиці (фото)

STYLERПодії    20.06.2019 - 12:32
Гомофоби побили відомого стиліста в центрі Києва: всі подробиці (фото)
На Київ Прайді побили відомого стиліста Олега Шуригіна (колаж РБК-Україна)

У Києві побили відомого стиліста Олега Шуригіна через сексуальну орієнтацію

У центрі Києва побили відомого українського стиліста Олега Шуригіна. Напад стався після прем'єри фільму "Не ховай очей - 2. Наші в США", який проходив у рамках "Київ Прайд". Інцидент трапився 19 червня. Про це у своєму Facebook повідомила киянка Олександра Кроликовська.

Як повідомляється, від нападу, який стався після прем'єри фільму "Не ховай очей - 2. Наші в США", постраждав не тільки стиліст, але і його друзі. Олександра припускає, що швидше за все куратори дали команду найманцям не атакувати біля будівлі "Ізоляції", тому напад стався біля станції метро "Контрактова площа".

Олег Шуригін в результаті побиття постраждав більше за всіх. Також постраждали дві дівчинки, яким розпилили в очі сльозогінний газ.

"Гомофоби сублімують свій гомосексуальний потяг саме в насильстві", - зазначила Кроликовська.

Як повідомили потерпілі, їх били ногами по обличчю четверо нападників. Серед постраждалих також були неповнолітні. Сам Олег Шуригін поки ніяк не коментує те, що трапилося.

Гомофоби побили відомого стиліста в центрі Києва: всі подробиці (фото)

На Київ Прайді побили відомого стиліста – всі подробиці (фото: Facebook/Олександра Кроликовская)

Нагадаємо, що раніше скандал з ксенофобськими нападками журналіста на Зеленського та Беленюка отримав продовження.

Раніше ми писали, що у легенди світового кіно хочуть забрати нагороди. Причиною тому є звинувачення в расизмі та гомофобії.

До цього блогер різко висловився про томос і ЛГБТ.

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