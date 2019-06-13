Шукали два роки: мережу розчулило відео зустрічі собаки з господинею в Маріуполі

Собака спершу не впізнала власницю
Собака породи алабай зустрілася зі своєю господинею після дворічної розлуки. Зворушливе відео опублікували на Facebook-сторінці маріупольського притулку "Щасливі тварини."
Пес на прізвисько Лорд довгий час намагався знайти нову родину. Публікації про Лорда регулярно спливали в соціальних мережах. Один з репостів побачила жінка в Астралії, у друзів якої два роки тому в Україні вкрали схожу собаку.
Жінка зв'язалася зі знайомими в Україні. І ось, після дворічних пошуків, зневірена господиня нарешті зустрілася зі своїм вихованцем.
При зустрічі пес якийсь час придивлявся до господині, але потім упізнав жінку, і вставши на задні лапи, став радісно обіймати і облизувати жінку.
"Лорд, що вони з тобою зробили?" - спитала власниця тварини.
Собака зустрілася з господинею після двох років у притулку (відео: facebook.com/schastlivie.zhivotnie)
Користувачі мережі розчулені після перегляду відео, вони залишають безліч коментарів, під публікацією.
Собака зустрілася з господинею після двох років у притулку (скрін: facebook.com)
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