В Ирпене суд третий год затягивает рассмотрение гражданского дела о наследстве: что известно

Ирпенский городской суд Киевской области под председательством судьи Юлии Кравчук в очередной раз отложил рассмотрение гражданского дела о наследстве.

Об этом стало известно из реестра судебных дел.

Как известно, сообщники скандально известного Михаила "Мони" Маймана, которого уже неоднократно задерживали правоохранители, судятся с Инной Хетманчик.

Цель, по ее словам, – завладеть имуществом, которое ей осталось по наследству после смерти ее мужа.

Дело продолжается уже третий год и постоянно затягивается. Председательствует по этому делу судья Юлия Кравчук, назначенная на должность в 2020 году, а до этого работала помощницей судьи Киевского апелляционного суда.

Инна Хетманчик уже третий год не может получить наследство из-за затягивания судов

Так 1 ноября Инне Хетманчик сообщили через работника суда, что дело переносится на 4 месяца, а именно на 27 февраля 2023 года.

Из-за постоянных переносов и затягивания дела, Инна Хетманчик вынуждена была обратиться за помощью в правозащитные и общественные организации, которые провели акцию протеста под Ирпенским городским судом.

В поддержку Инны Хетманчик выступили правозащитные организации

Напомним, 26 октября в Дарницком суде столицы слушалось еще одно дело, очень похожее на нынешнее. Светлана Геллер, которая по утверждению Инны Хетманчик, входит в состав ОПГ, которую возглавляет "ветеран" Михаил Майман (Помогайбо) незаконно переоформила на подставное лицо (брата Михаила Маймана – Богдана Помогайбо) часть дома, принадлежавшего покойному мужу Инны Хетманчик. Сейчас ожидается решение суда по этому делу.

Михаил Майман стал скандально известным после службы в батальоне "Архангела Михаилы в составе которого он якобы участвовал в битве за Киев. На сегодня известно, что батальон не входит в состав ТРО и его бойцы не имеют права носить оружие.