Іпотека під 7%: Мінфін створив компанію для кредитування на 20 років

Фото: житловий будинок (Віталій Носач, РБК-Україна)

Громадянам обіцяють знизити ставки у два рази

В Україні створено ПАТ "Українська фінансова житлова компанія" для розробки та втілення механізму доступної іпотеки. Статут нової компанії підписав міністр фінансів Сергій Марченко.

Про це повідомляє прес-служба Мінфіну.

Як зазначається в повідомленні, йдеться про фінансові інструменти з можливістю отримання іпотечного кредиту до 7 % річних строком до 20 років із залученням до співпраці банків за державного посередництва.

Генеральним директором ПАТ "Українська фінансова житлова компанія" призначено Василя Шкуракова, який працював на посаді заступника міністра фінансів та займався просуванням доступної іпотеки та брав участь в реалізації Середньострокової стратегії управління державним боргом.

З даними Мінфіну, метою діяльності ПАТ "Українська фінансова житлова компанія" є забезпечення функціонування ринку іпотечного кредитування, сприяння та впровадження фінансово-кредитних механізмів забезпечення громадян України житлом, а також одержання прибутку від провадження господарської діяльності відповідно до законодавства України.

Нагадаємо, за даними НБУ, у жовтні 2020 року середня ефективна ставка нового іпотечного кредиту на вторинному ринку становила 14,3%, на первинному - 17,2% річних.

Раніше міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що доступна іпотека на покупку житла буде видаватися за ставками від 5 до 7%.