На iPhone появится возможность устанавливать сторонние магазины приложений: подробности

Подробности изменений

Эта возможность станет доступной с выходом iOS 17.4 в марте текущего года и будет применима только к тем платформам, которые были предварительно одобрены корпорацией после тщательной проверки для обеспечения безопасности пользователей.

Загрузку самих маркетплейсов придётся осуществлять с их официальных сайтов в интернете. Любой из них затем можно установить магазином по умолчанию вместо App Store.

Также разработчики браузеров для iPhone получат возможность использовать сторонние движки, однако это нововведение также распространяется только на страны Европейского союза.

Помимо этого, Apple разрешила размещение приложений от сервисов игрового стриминга в App Store. Это изменение уже вступило в силу и, в отличие от предыдущих изменений, распространяется на всемирном уровне. Владельцы iPhone в ближайшем будущем смогут устанавливать приложения облачных сервисов, таких как Xbox Cloud Gaming и NVIDIA GeForce Now, без необходимости использования веб-приложений.

Эти компромиссы со стороны Apple стали необходимыми из-за введения нового антимонопольного закона о цифровых рынках в Европейском союзе. В противном случае компании могли бы лишить возможности продавать свои устройства на территории ЕС.