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Що робити у разі викрадення телефона: Держспецзв'язку дало п'ять головних порад

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Київ, Середа 06 липня 2022 13:42
Що робити у разі викрадення телефона: Держспецзв'язку дало п'ять головних порад Фото: у разі викрадення телефона треба виконати п'ять головних дій (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

У випадку викрадення мобільного або його втрати необхідно виконати п'ять головних дій. Вони допоможуть убезпечити особисту інформацію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Держспецзв'язку.

П'ять головних порад

  • По-перше, у випадку втрати мобільного, щоб убезпечити свою інформацію, потрібно повідомити про викрадення своєму оператору, щоб він заблокував SIM-картку.
  • По-друге, треба звернути увагу на те, що зазвичай оператори просять надати додаткову інформацію, наприклад, PUK-код чи номери, на які ви найчастіше дзвонили тощо. Майте її під рукою.
  • Також необхідно змінити за можливості паролі до всіх своїх облікових записів (Google, соцмережі, онлайн-банкінг, "Дія" та інші) через інший пристрій.
  • Крім того, заблокуйте банківські картки, на яких є гроші та встановлені кредитні ліміти, щоб зловмисники не змогли скористатися вашими фінансами. Для цього треба звернутися на гарячу лінію вашого банку, у відділення або скористайтеся інтернет-банкінгом.
  • Обов’язково звернутися з відповідною заявою до поліції.

Нагадаємо, нещодавно кіберполіція викрила злочинну групу, яка займалася шахрайством в інтернеті. Під виглядом європейських соціальних виплат зловмисники вкрали в українців понад 100 млн гривень.

Додамо, також ми публікували кілька простих правил, які допоможуть вам запросто виявити шкідливий ресурс, де мешкають шахраї.

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