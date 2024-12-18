iPhone SE 4: каким станет самый доступный смартфон Apple в 2025 году

iPhone SE 4 обещает стать самым доступным смартфоном Apple в 2025 году, но его особенности могут удивить даже самых требовательных пользователей. Новый аппарат, вероятно, получит важные обновления в дизайне и технических характеристиках, которые сделают его более привлекательным на фоне конкурентов.
О том, что уже известно о будущем iPhone SE 4, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на веб-сайт Technology Personalized, который специализируется на технологической тематике.
Главное изменение, которое ожидается в iPhone SE 4, - это размер устройства. Apple увеличивает размер iPhone SE с традиционных 4,7 дюйма до 6,1 дюйма. Большинство слухов, включая CAD-рендеры, утверждают, что iPhone SE будет иметь очень похожие размеры с iPhone 14, который оснащен экраном 6,1 дюйма.
Это удивительно, немного разочаровывает, и при этом очевидно. Многие пользователи продолжают искать компактные iPhone и регулярно запрашивают выпуск новой мини-версии устройства.
Однако, как стало известно, в ближайшие годы не планируется выпуск компактной или мини-версии iPhone (по состоянию на данный момент).
По данным исследований, продажи iPhone mini были наименьшими, и в какой-то момент Apple пришлось сократить производство iPhone 12 mini, чтобы соответствовать спросу. Это наглядно показывает низкий интерес к меньшим iPhone.
Хотя существует рынок для компактных моделей, он крайне ограничен. В связи с этим Apple, вероятно, приняла решение отказаться от выпуска меньших моделей, что вызывает разочарование у некоторых пользователей.
Apple может увеличить размер iPhone SE 4 до 6,1 дюйма (фото: 91mobiles)
Хотя увеличение размера не является положительным изменением, ожидается, что iPhone SE получит улучшенный безрамочный дизайн с вырезом. Согласно CAD-рендерам и утечкам, iPhone SE 4 будет оснащен 6,1-дюймовым OLED-дисплеем - впервые в модели SE - с частотой обновления 60 Гц, аналогичной iPhone 14.
В то время как современные iPhone, такие как последние модели серии 16, перешли от выреза к дизайну с динамическим островом, iPhone SE 4 все еще будет иметь вырез на передней панели.
Это также означает, что iPhone SE 4 станет первым устройством, в котором уберут Touch ID и полностью внедрят биометрическую аутентификацию с Face ID.
Безрамочный дизайн с вырезом (фото: 91mobiles)
iPhone SE 4 будет оснащен портом USB Type-C, следуя переходу Apple от порта Lightning к Type-C, а также, по ожидаемым данным, получит новую кнопку действия, представленную в iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max в сентябре 2023 года. Однако последняя утечка утверждает, что iPhone SE 4 может не получить кнопку действия.
Согласно изображению, чехол для предстоящего iPhone SE 4 имеет традиционное вырез для кнопки отключения звука над регулировкой громкости с левой стороны, где обычно располагается такая кнопка на iPhone.
Если это правда, то в будущем iPhone SE 4, возможно, не получит кнопку действия, а вместо этого будет использовать традиционную кнопку отключения звука, что является спорным изменением.
iPhone SE 4 может не иметь кнопки действия (фото: SonnyDickson)
Одним из постоянных элементов предыдущих серий iPhone SE, помимо дизайна, был процессор. Apple использовала тот же процессор в iPhone SE, что и в модели iPhone той же серии.
Например, iPhone SE 2016 года был оснащен чипом A9 Bionic, который также использовался в iPhone 6S, а чип A13 Bionic был в iPhone SE 2020 года и серии iPhone 11, в то время как чип A15 Bionic использовался в серии iPhone 13.
Однако слухи утверждают, что iPhone SE 4 будет оснащен чипом A18 Bionic, который был представлен в недавно анонсированной серии iPhone 16.
A18 является самым мощным процессором на iPhone с 6-ядерным CPU (2 ядра для производительности и 4 ядра для эффективности), 5-ядерным GPU и 16-ядерным Neural Engine, а также поддерживает новейшие функции Apple Intelligence.
Функции Apple Intelligence, которые ранее были доступны только на смартфонах с чипами A17 Pro и A18 Bionic, теперь появятся в iPhone SE 4. Даже более старые модели, такие как iPhone 15 и 14, не поддерживают Apple Intelligence.
Однако с включением процессора A18 в iPhone SE 4, ожидается, что он будет поддерживать все функции искусственного интеллекта на устройстве, включая инструменты для написания с помощью ИИ, расширенный Siri, игровые изображения, сводки уведомлений, интеграцию ChatGPT и многое другое.
Будь то желание сэкономить или выделить iPhone SE среди других устройств Apple, компания решила оставить одну камеру на задней панели. Однако она была обновлена с 12 мегапикселей до 48 мегапикселей - той же камеры, которая используется в iPhone 15.
Хотя точные характеристики камеры будущего iPhone SE пока не раскрыты, 48-МП камера на iPhone 15 поддерживает высокое разрешение снимков и цифровой зум с 2x увеличением без значительной потери качества изображения.
В сочетании с чипом Apple A18 Pro, она также может получить функции Apple Intelligence и возможности вычислительной фотографии на iPhone SE 4. Это более значительное обновление по сравнению с iPhone SE 3, но наличие одной камеры на смартфоне в 2024 году - это как экран с частотой 60 Гц в 2026 году.
Также ожидается, что iPhone SE 4 получит обновленную 12-МП фронтальную камеру. Она, скорее всего, получит набор программных функций, которые в настоящее время доступны на современных iPhone.
Ожидается, что она будет поддерживать портретный режим, режим высокого разрешения, запись видео в 4K, кинематографический режим и другие функции.
Ожидается, что iPhone SE 4 будет использовать собственный 5G модем Apple. Также это будет первый смартфон SE, который получит поддержку беспроводной зарядки Qi. Возможно, Apple также добавит поддержку MagSafe, который совместим с рядом магнитных аксессуаров.
Основная жалоба на компактные версии iPhone, включая серию Mini, касалась времени работы аккумулятора. Из-за форм-фактора, который позволяет использовать только меньший размер, время работы таких iPhone часто не хватало на целый день, даже для среднего пользователя.
С iPhone SE 4 это изменится. Благодаря большему размеру, в нем будет батарея емкостью 3 279 мА/ч, идентичная той, что используется в iPhone 14, что является значительным шагом вперед по сравнению с iPhone SE 2 с батареей на 2 018 мАч.
Будущий iPhone SE 4 уже не будет компактным или уменьшенным вариантом iPhone. Вместо этого Apple хочет сделать его бюджетным с полезными компромиссами. Однако цена является важным фактором для этого смартфона, особенно учитывая, что базовый iPhone SE (3-е поколение) все еще доступен и начинается от 429 долларов.
Согласно последним сообщениям, Apple представит iPhone SE 4 в марте 2025 года.
Ожидается, что цена iPhone SE 4 будет составлять от 499 до 549 долларов. Учитывая ценовую политику предыдущих моделей iPhone SE и ожидаемые улучшения, предполагается, что iPhone SE 4 будет стоить примерно столько же, сколько и серия iPhone 14.
Для сравнения, другие компактные телефоны, такие как Google Pixel 8a, стоят 399 долларов, а Samsung Galaxy S24 - 759 долларов.
Читайте также про 5 полезных функций Android, которые вызовут зависть у владельцев iPhone.
А еще у нас есть материал о том, что будущий iPhone 17 может получить полный редизайн камеры.