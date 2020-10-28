В iPhone знайшли цікаву приховану функцію

В iPhone знайшли приховану функцію (ілюстративне фото: canva.com)

Наявність такої функції підтвердили в Apple

Смартфони Apple останньої серії iPhone 12 мають приховану функцію вимірювання зросту людини. Цікава здатність iPhone була спочатку виявлена користувачами девайсів. У компанії підтвердили існування цієї функції, передає видання GizChina з посиланням на матеріали компанії.

Як повідомляється, для того, щоб виміряти зріст людини, потрібно відкрити додаток "Рулетка" (Measure) і навести камеру вашого пристрою на об'єкт. Гаджет знайде людини у видошукачі та через кілька секунд на екрані з'явиться лінія із зазначенням її зросту.

Відповідна можливість з'явилася на смартфонах компанії з впровадженням лідара. Технологія працює за принципом взаємодії з доповненою реальністю. Журналісти відзначили, що дана функція зустрічається тільки в оснащених лідаром пристроях — iPhone 12 Pro, 12 Pro Max і представленого в березні iPad Pro.

Як працює функція вимірювання росту на iPhone (фото: gizchina.com)

Раніше користувачі також знайшли цілий список інших цікавих функцій на смартфонах Apple. Вони доступні і на більш старих моделях. Повідомляється, що для того, щоб ними скористатися, необхідно зайти в пункт "Універсальний доступ" в основних налаштуваннях. У вкладці "Сполучення клавіш" відкриється список функцій. Потрійним натисненням на кнопку Home можна запускати VoiceOver, інверсію кольору (згодиться для читання), деякі налаштування відображення, екранне збільшення, а також Control Switch або AssistiveTouch. Щоб включати лупу потрійним натисненням кнопки Home, просто оберіть відповідний пункт у "Універсальний доступ".

Нагадаємо, що раніше була озвучена ціна нового iPhone 12. Не всім по кишені.

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