Apple анонсувала розумну колонку HomePod mini

Фото: колонка HomePod mini (apple.com)

В рамках сьогоднішньої презентації Apple було анонсовано випуск розумної колонки HomePod mini. Вона буде підтримувати роботу з голосовим помічником Siri, а ціна складе 99 доларів.

Трансляція йшла на YouTube-каналі Apple.

Спікер отримав тканинну оплітку корпусу і сенсорну панель зі світлодіодною підсвіткою. Виробник обіцяє хороше звучання, а завдяки новому чіп Apple S5 колонка буде аналізувати навколишню обстановку і підлаштовувати звук.

Колонки HomePod mini можуть з'єднуватися між собою для стерео звучання, підтримуються Apple Music, Amazon Music та інтернет-радіо. За допомогою Siri можна отримувати доступ до iPhone, наприклад, для надсилання повідомлення в месенджері.

HomePod mini позиціонується як гаджет для системи розумного будинку. Буде випускатися у двох кольорах, в продаж надійде 16 жовтня за ціною 99 доларів.

Фото: презентація HomePod mini (apple.com)

Відзначимо, в ході сьогоднішньої презентації були представлені чотири моделі лінійки iPhone 12. Передзамовлення на деякі з них буде доступне цього тижня.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в листопаді Apple представить новий MacBook.

А на вересневій презентації компанія показала нове покоління розумних годинників та планшетів iPad. Також були представлені нові сервіси компанії.