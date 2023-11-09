iPhone может потерять свой главній приоритет среди других смартфонов: в чем причина

В настоящее время общаться с помощью iMessage могут только пользователи Apple, и сообщения в "синих пузырьках" являются важным фактором, удерживающим владельцев iPhone, особенно среди молодых пользователей.

Когда пользователь Android подключается к чату, включается стандартная технология SMS, которая изменяет цвет всех сообщений. Пользователи Android в этом случае также упускают некоторые возможности, например, качество видео и фото.

iMessage отвечает требованиям законодательства ЕС по цифровому рынку, и его закрепление принесет пользу европейским потребителям и бизнесу, - говорится в письме Google и операторов, которое направили в Еврокомиссию.

Компания подчеркнула, что для бизнеса важно иметь возможность общаться со своими клиентами, используя современные коммуникационные сервисы с расширенными возможностями обмена сообщениями.

С помощью iMessage бизнес-пользователи могут отправлять расширенные сообщения только пользователям iOS, в то время как для связи с другими пользователями используются только традиционные SMS.

Под действие законодательства ЕС о цифровом рынке подпадают технологические компании с годовым оборотом более 7,5 миллиарда евро и более 10 000 активных европейских бизнес-пользователей в месяц. По оценкам экспертов, всего у iMessage около миллиарда пользователей. Apple также подтвердила, что имеет более чем 10 000 бизнес-пользователей по всему миру.

Однако в ходе расследования Apple заявила, что iMessage не подпадает под требования закона, поскольку пользователи не платят за услугу напрямую, а устройства могут использоваться без этих функций.

Apple также объяснила, что iMessage не входит в число важных для бизнес-пользователей ЕС средств связи для общения с другими людьми из-за небольшого масштаба его использования по сравнению с другими службами обмена сообщениями.

Решение по делу должно быть принято до февраля 2024 года.