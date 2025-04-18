iPhone может больше. 5 скрытых настроек, которые защитят вашу приватность и данные

Двухфакторная аутентификация

С двухфакторной аутентификацией вы подтверждаете свою личность при входе в iCloud на новом устройстве или через веб. Это работает так: на устройство, где вы уже вошли в систему, приходит шестизначный код, и вход на новом устройстве не будет разрешен, пока вы не введете этот код.

Например, если у вас есть iPhone и вы хотите войти в аккаунт iCloud на Mac, после ввода имени пользователя и пароля на Macbook, на iPhone появится всплывающее окно с кодом, который нужно ввести для подтверждения. Также можно указать надежный номер телефона, на который придет код, если вы вдруг забудете пароль.

Apple активно продвигает двухфакторную аутентификацию, и, скорее всего, у вас она уже включена. Это первая линия защиты ваших данных. Некоторые функции iOS даже не работают без нее.

Управлять двухфакторной аутентификацией можно в разделе Настройки, Вход и безопасность.

Ключи безопасности

Для дополнительной защиты в рамках двухфакторной аутентификации можно использовать физические ключи безопасности, например, YubiKey. При их использовании для подтверждения личности необходимо подключить физический ключ через USB-C или по NFC.

Такие ключи гарантируют, что никто не сможет получить доступ к вашему аккаунту, даже если у него есть одно из доверенных устройств. Но важно не потерять сам ключ. Настройка производится в том же разделе, где и двухфакторная аутентификация, в настройках.

Двухфакторная аутентификация (фото: MacRumors)

Защита при краже устройства (Stolen Device Protection)

Эта функция появилась после того, как мошенники начали подглядывать за пользователями, вводящими код-пароль, перед тем как украсть iPhone.

Когда включена защита от кражи, код-пароль не позволит получить доступ к конфиденциальной информации, такой как пароли или данные банковских карт. Вместо этого потребуется биометрическая аутентификация - Face ID или Touch ID. То есть, даже если у злоумышленника есть ваш телефон и код-пароль, доступ к аккаунтам он не получит.

Также действует задержка безопасности - изменение пароля Apple ID невозможно без двух подтверждений биометрией и часовой задержки.

Вор не сможет:

получить доступ к паролям

совершать покупки

отключить режим пропажи

подать заявку на Apple Card

использовать iPhone для настройки нового устройства

просматривать карты и Apple Cash.

Также вводятся задержки при выходе из аккаунта, смене пароля, сбросе настроек и отключении защиты от кражи.

По умолчанию функция активна только вне привычных мест (дом, работа), но можно включить режим "Всегда", изменив соответствующий переключатель.

Настроить можно в Настройки, Face ID и код-пароль, Защита при краже устройства.

Защита при краже устройства (фото: MacRumors)

Private Relay (Приватный ретранслятор)

Private Relay - это скорее функция конфиденциальности, чем безопасности, но ее все же стоит включить. Она скрывает ваш IP-адрес и активность в Safari, а также защищает нешифрованный интернет-трафик, чтобы никто не мог отследить, что вы делаете, даже если вы подключены к незащищенной сети.

Private Relay входит в состав подписки iCloud+, доступной при оплате от 0,99 долларов в месяц за 50 ГБ хранилища. Это вложение оправдано. Также стоит пользоваться функцией "Скрыть мой email", которая позволяет создавать временные почтовые адреса, которые можно удалить в любой момент.

Включить Private Relay можно в Настройках: нажмите на фото профиля, iCloud, Private Relay.

Private Relay (фото: MacRumors)

Advanced Data Protection (Расширенная защита данных)

По умолчанию часть данных, загружаемых в резервные копии iCloud, не зашифрована сквозным шифрованием. Это означает, что Apple может передать данные по запросу правоохранительных органов.

Функция Advanced Data Protection включает сквозное шифрование для ваших данных в iCloud, так что расшифровать их можно только на ваших личных устройствах, вошедших в Apple ID. Это наивысший уровень защиты облачных данных от Apple.

Функция защищает:

резервные копии устройства

переписку в Сообщениях

файлы iCloud Drive

Заметки, Фото, Напоминания

закладки Safari, команды Siri

голосовые заметки и пропуски в Wallet.

Но будьте осторожны: при включении этой функции даже Apple не сможет восстановить данные, если вы потеряете пароль. Чтобы активировать защиту, потребуется указать ключ восстановления или контакт восстановления, чтобы вернуть доступ в случае утери пароля.

Настроить можно в Настройках: фото профиля, iCloud, Расширенная защита данных, либо через раздел Конфиденциальность и безопасность.

Расширенная защита данных (фото: MacRumors)

Lockdown Mode (Режим блокировки)

Режим блокировки - это экстремальная мера безопасности, которая большинству пользователей не потребуется, но полезно знать, где она находится.

Apple разработала этот режим для журналистов, активистов, сотрудников правительств и других людей, подверженных риску целевых кибератак и слежки.

В этом режиме отключаются:

вложения в Сообщениях

некоторые веб-технологии (например, JIT-компиляция JavaScript)

звонки FaceTime от незнакомцев

общие альбомы в Фото

приглашения в Apple-сервисы от незнакомых пользователей

физическое подключение устройств и установка конфигурационных профилей.

Режим серьезно ограничивает функциональность iPhone, чтобы исключить уязвимости. Не рекомендуется для ежедневного использования, если нет прямой угрозы. Включается в Настройки, Конфиденциальность и безопасность, Режим изоляции.

Режим блокировки (фото: MacRumors)

Contact Key Verification (Проверка ключа контакта)

Проверка ключа контакта - еще одна функция для ограниченного круга пользователей, которым важно подтвердить личность собеседника. Она предоставляет возможность сравнивать коды проверки контакта с кем-то лично или по телефону, чтобы никто не мог выдать себя за этого человека в дальнейшем.